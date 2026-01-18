Από το πρώτο ημίχρονο επέβαλε το παιχνίδι του ο ΠΑΟΚ στον ΟΦΗ και πάτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με νίκη εντός έδρας 3-0 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Με τις δυο ομάδες να έχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα παιχνίδια του Κυπέλλου που είχαν προηγηθεί μέσα στην εβδομάδα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου, που σημείωσαν οι Δημήτρης Πέλκας (18’), Τάισον (40’) και Γιώργος Γιακουμάκης (43’). Λίγα πράγματα από το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη που… έμεινε στην πρόκριση επί της ΑΕΚ και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό των Θεσσαλονικέων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα με αρκετές αλλαγές, με τους Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρη, Πέλκα και Χατσίδη να παίρνουν φανέλα βασικού, ενώ στο αρχικό σχήμα επέστρεψε και ο Γιακουμάκης.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και με διάθεση να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό. Μόλις στο 7ο λεπτό του ματς, Γιακουμάκης και Χατσίδης, στη μικρή περιοχή, δεν κατάφεραν να κάνουν την προβολή και να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα.





Στο 18ο λεπτό, ο Δικέφαλος κατάφερε να ανοίξει το σκορ, εκεί όπου ο Χατσίδης σούταρε δυνατά, με τον Χριστογεώργο να διώχνει και τον Πέλκα στη συνέχεια να ανοίγει το σκορ.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να απειλούν, κυρίως με τον Γιακουμάκη, ενώ στο 40ο λεπτό ο Τάισον έκανε το 2-0 μετά από ασίστ του Χατσίδη.

Δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που πήρε την ευκαιρία από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, έκανε εξαιρετική κίνηση από τη μεσαία γραμμή, έβγαλε τρομερή πάσα στον Γιακουμάκη, ο οποίος σούταρε για το 3-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Τα στατιστικά των πρώτων 45 λεπτών μαρτυρούν και την αλήθεια, με τους γηπεδούχους να μετρούν οκτώ τελικές, από τις οποίες έξι ήταν στην εστία, ενώ οι Κρητικοί απείλησαν μόλις μία φορά.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο ρυθμός έπεσε και ο Δικέφαλος φάνηκε να κάνει συντήρηση δυνάμεων, καθώς αρκέστηκε στο να έχει την κατοχή, έχοντας φυσικά «κλειδώσει» τη νίκη με το σκορ στο 3-0.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως είχε μόλις μία τελική στα πρώτα 20 λεπτά του δευτέρου μέρους.

Το 3-0 ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον Δικέφαλο να ρίχνει το… βάρος πλέον στην Ευρώπη και τα ματς κόντρα σε Μπέτις και Λυών, που ακολουθούν.

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Ζαφείρης – Αποστολάκης, Κωστούλας, Καινουργιάκης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (27’ Καμαρά), Ζαφείρης (87’ Σάστρε), Χατσίδης (87’ Γερεμέγεφ), Πέλκας (71’ Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (71’ Μύθου)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης (69’ Καινουργιάκης), Κωστούλας (46’ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης (90’ Χνάρης), Σαλσέδο, Σενγκέλια (82’ Νέιρα), Ισέκα (69’ Θεοδοσουλάκης)

*Λόγω αδιαθεσίας, έμεινε εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

*Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία αντίκρισε ο Χρήστος Κόντης στο 39ο λεπτό.