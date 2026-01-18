Μόλις πέντε επιπλέον λεπτά άσκησης και μισή ώρα λιγότερη καθιστική ζωή κάθε μέρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους να ζήσουν περισσότερο, σύμφωνα με έρευνα που υπογραμμίζει τα δυνητικά τεράστια οφέλη για τον πληθυσμό κάνοντας ακόμη και μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Μέχρι τώρα, τα στοιχεία σχετικά με τη μείωση του αριθμού των πρόωρων θανάτων υποθέτουν ότι όλοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένους στόχους, παραβλέποντας τα θετικά αποτελέσματα ακόμη και μικρών αλλαγών στη σωματική δραστηριότητα.

5 λεπτά περπάτημα σώζουν ζωές

Η μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα, όπως το γρήγορο περπάτημα για πέντε επιπλέον λεπτά την ημέρα, συσχετίστηκε με εκτιμώμενη μείωση των θανάτων κατά 10%, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 135.000 άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Ερευνητές με επικεφαλής τη Νορβηγική Σχολή Αθλητικών Επιστημών διαπίστωσαν επίσης ότι η μείωση του χρόνου καθιστικής ζωής κατά 30 λεπτά την ημέρα συσχετίζεται με εκτιμώμενη μείωση κατά 7% του συνόλου των θανάτων.

Το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε όταν το λιγότερο ενεργό 20% του πληθυσμού αύξησε τη δραστηριότητά του κατά πέντε λεπτά την ημέρα. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Lancet.

Το 10% όλων των πρόωρων θανάτων θα μπορούσε να προληφθεί

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι, αν και τα ευρήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως προσωπικές συμβουλές, όπως συγκεκριμένες συστάσεις άσκησης για άτομα, έδειξαν τα δυνητικά τεράστια οφέλη για τον πληθυσμό στο σύνολό του.

Ο καθηγητής Aiden Doherty, του Τμήματος Υγείας του Πληθυσμού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η «εξαιρετική» ανάλυση ήταν «ένα άλμα προς τα εμπρός» σε σχέση με τα υπάρχοντα στοιχεία.

«Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια ακόμη μελέτη με θέμα ”η περισσότερη σωματική δραστηριότητα είναι καλή για την υγεία”, οι συγγραφείς έχουν προσθέσει σημαντικές νέες λεπτομέρειες», είπε.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι έως και το 10% όλων των πρόωρων θανάτων θα μπορούσε να προληφθεί αν όλοι αυξάνανε λίγο και ρεαλιστικά τη μέτρια ένταση της σωματικής τους δραστηριότητας κατά πέντε λεπτά την ημέρα. Η μείωση του χρόνου καθιστικής ζωής κατά 30 λεπτά την ημέρα θα είχε πιθανώς ως αποτέλεσμα μικρότερο, αλλά ακόμα σημαντικό, αριθμό αποτρεπόμενων θανάτων».

Ο Daniel Bailey, λέκτορας σε θέματα καθιστικής συμπεριφοράς και υγείας στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι το «πραγματικά ελπιδοφόρο» εύρημα ήταν ότι μόλις πέντε επιπλέον λεπτά μέτριας έντασης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα θα μπορούσαν να σώσουν ζωές.

«Αυτό θα πρέπει να είναι εφικτό για τους περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και για εκείνους που ήδη έχουν πολύ λίγη σωματική δραστηριότητα.

Μικρές βελτιώσεις στον ύπνο, τη σωματική δραστηριότητα και τη διατροφή συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Οι μέτριες δραστηριότητες είναι αυτές που μας κάνουν να αναπνέουμε λίγο πιο βαριά και να νιώθουμε πιο ζεστοί. Έτσι, απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως ένα γρήγορο περπάτημα, οι οικιακές εργασίες ή η κηπουρική θα κάνουν τη δουλειά.

Κι αν θέλουμε να μειώσουμε το καθισιό κατά 30 λεπτά την ημέρα, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ελαφριές δραστηριότητες όπως το να ασχολούμαστε με δουλειές στο σπίτι ή ένα αργό περπάτημα».

Εν τω μεταξύ, μια δεύτερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό eClinicalMedicine, διαπίστωσε ότι, όταν συνδυάζονται, μικρές βελτιώσεις στον ύπνο, τη σωματική δραστηριότητα και τη διατροφή συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Για παράδειγμα, πέντε επιπλέον λεπτά ύπνου, δύο λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας – όπως γρήγορο περπάτημα ή χρήση των σκαλοπατιών – και μισή επιπλέον μερίδα λαχανικών την ημέρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα επιπλέον έτος ζωής για όσους έχουν τις χειρότερες συνήθειες ύπνου, σωματικής δραστηριότητας και διατροφής.

Ειδικοί με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα δραστηριότητας, διατροφής και ύπνου σχεδόν 60.000 ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη UK Biobank.

Σε σύγκριση με τα άτομα με τις χειρότερες συνήθειες ύπνου, σωματικής άσκησης και διατροφής, η μελέτη έδειξε ότι ο βέλτιστος συνδυασμός αυτών των συμπεριφορών – επτά έως οκτώ ώρες ύπνου την ημέρα, περισσότερα από 40 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής άσκησης την ημέρα και υγιεινή διατροφή – συσχετίζεται με σχεδόν μια δεκαετία επιπλέον ζωής.

Με πληροφορίες από The Guardian.