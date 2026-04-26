Η αλήθεια είναι ότι αλλάζετε στάση και μετακινείστε στο κρεβάτι ενώ κοιμάστε, οι ειδικοί θεωρούν τις στάσεις ύπνου «στατικές», πράγμα που σημαίνει ότι είναι στάσεις που διατηρείτε κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων αδράνειας. Οι στάσεις ύπνου έχουν μεγάλη επίδραση στους μυς, τις αρθρώσεις, ακόμη και στη γενική υγεία σας.

Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, δεν υπάρχει μία «καλύτερη» στάση ύπνου, λέει ο Gbolahan Okubadejo, MD, χειρουργός σπονδυλικής στήλης και ορθοπεδικός.

«Υπάρχουν κάποιες στάσεις που επιτρέπουν στο σώμα να βρίσκεται σε πιο ουδέτερη ευθυγράμμιση και κάποιες που μπορούν να ασκήσουν υπερβολική πίεση σε μέρη του σώματος», λέει ο Okubadejo.

Αν έπρεπε οπωσδήποτε να δώσει μια απάντηση, λέει ότι θα έβαζε τον ύπνο στο πλάι στην πρώτη θέση, τον ύπνο ανάσκελα στη δεύτερη και τον ύπνο μπρούμυτα τελευταίο. Τελικά, όμως, ενθαρρύνει την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

«Απλά πρέπει να προσαρμόσετε τη στάση του σώματός σας έτσι ώστε να μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος», επισημαίνει.

Η σπονδυλική σας στήλη έχει μια φυσική καμπύλη στην άνω πλάτη (κύφωση) και στην κάτω πλάτη (λόρδωση) και ο στόχος είναι να διατηρείται αυτή η απαλή καμπύλη σε σχήμα «S» σε ισορροπία ενώ κοιμάστε. Όταν η καμπύλη αυτή είναι υπερβολική ή λιγοστή, τότε η πλάτη σας θα αρχίσει να πονάει.

«Όταν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανιστεί πόνος», λέει ο Okubadejo. Αυτό σημαίνει ότι, είτε είστε κουλουριασμένοι σε εμβρυακή στάση είτε ξαπλωμένοι σαν αστερίας την ώρα του ύπνου, πρέπει να φροντίζετε ώστε η σπονδυλική σας στήλη να έχει τη σωστή στήριξη, ώστε να μπορεί να ξεκουραστεί σε όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη θέση.

Η Fariha Abbasi-Feinberg, MD, ειδικός στον ύπνο και εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ένωσης Ιατρικής Ύπνου, αναφέρει ότι το σώμα σας θα σας δώσει σαφή σημάδια όταν δεν έχετε πάρει τη σωστή στάση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Θα ξυπνήσετε με πόνο ή μούδιασμα ή ακόμα και μυρμήγκιασμα. Αν ξυπνάτε αναζωογονημένοι και δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας όπως η υπνική άπνοια, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επιμείνετε σε ό,τι είναι πιο άνετο για εσάς.

«Ο ύπνος πρέπει να είναι μια άνετη, υπέροχη, φιλόξενη κατάσταση, όχι κάτι με το οποίο παλεύετε», λέει. «Αν προσπαθήσετε να κοιμηθείτε σε μια στάση που δεν είναι άνετη για εσάς, θα το σκέφτεστε. Και όσο περισσότερο σκέφτεστε το γεγονός ότι δεν κοιμάστε, τόσο χειρότερος γίνεται ο ύπνος σας».

Δείτε πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από το άγχος του ύπνου —και να ανακουφίσετε τη σπονδυλική σας στήλη— βελτιστοποιώντας τις στάσεις ύπνου που σας βολεύουν.

Όσοι κοιμούνται μπρούμυτα: Βάλτε ένα μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά σας

Όταν ξαπλώνετε μπρούμυτα, η κάτω πλάτη σας συχνά καμπυλώνει υπερβολικά, ενώ ο λαιμός σας στρίβει προς τη μία πλευρά για να μπορείτε να αναπνέετε. Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει ένταση, δυσκαμψία, ακόμη και χρόνιο πόνο.

«Ο ύπνος μπρούμυτα είναι γνωστό ότι είναι μία από τις χειρότερες στάσεις, επειδή μπορεί να ασκήσει υπερβολική πίεση στην πλάτη», λέει ο Okubadejo. «Αλλά θα ήμουν υποκριτής αν έλεγα να μην κοιμάστε ποτέ μπρούμυτα, επειδή αυτή είναι η στάση που με βολεύει πολύ».

Χρησιμοποιήστε ένα χαμηλό, σκληρό μαξιλάρι (ή καθόλου) για να αποφύγετε την καταπόνηση του λαιμού σας και σκεφτείτε να τοποθετήσετε ένα στήριγμα κάτω από το στομάχι σας για να μειώσετε την καταπόνηση της κάτω πλάτης.

Ελέγξτε και το στρώμα σας, λέει ο Okubadejo. «Χρειάζεστε ένα στρώμα που είναι λίγο πιο σκληρό, γιατί αν βυθίζεστε πάρα πολύ, προκαλείτε υπερλόρδωση στην κάτω πλάτη σας».

Όσοι κοιμούνται ανάσκελα: Δώστε προσοχή στον αυχένα και στα γόνατα

Όταν γίνεται σωστά, ο ύπνος στην πλάτη μπορεί να υποστηρίξει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

Το στρώμα σας έχει σημασία. Αν είναι πολύ μαλακό, το κεφάλι και ο λαιμός σας θα βρίσκονται ψηλότερα από την πλάτη σας. Αν είναι πολύ σκληρό, η κάτω πλάτη σας δεν θα έχει επαφή με τη στήριξη που χρειάζεται. Το μέτρια σκληρό είναι το καλύτερο, με ένα κατάλληλο μαξιλάρι που να ταιριάζει.

Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι που προσφέρει στήριξη και διατηρεί τον λαιμό σας ευθυγραμμισμένο και δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατά σας για να ανακουφίσετε την πίεση στην κάτω πλάτη σας.

Όσοι κοιμούνται στο πλάι: Φροντίστε οι γοφοί σας να είναι ευθυγραμμισμένοι

Αυτή η στάση βοηθά στη διατήρηση της σπονδυλικής στήλης σε ουδέτερη θέση, γεγονός που μειώνει την καταπόνηση των μυών και των αρθρώσεων.

«Γενικά, ο ύπνος στο πλάι σας τοποθετεί σε ουδέτερη στάση και η ουδέτερη στάση είναι γνωστό ότι αποτελεί την ασφαλέστερη στάση για ύπνο και για την καλύτερη ξεκούραση», λέει ο Okubadejo.

Τι πρέπει να κάνετε; Να ελέγξτε τα πόδια σας. Αν κοιμάστε με το πόδι λυγισμένο και σηκωμένο σαν ορειβάτης, προκαλείτε κακή ευθυγράμμιση στους γοφούς και στην κάτω πλάτη.

Δοκιμάστε την εμβρυακή στάση: και τα δύο πόδια λυγισμένα, το ένα να στηρίζει το άλλο για να διατηρήσετε τους γοφούς σας ίσια και να αποτρέψετε τον πόνο στην πλάτη.

Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατά σας για να αποτρέψετε το σώμα σας από το να στρίβει προς τα εμπρός, ή ένα μαξιλάρι για να βοηθήσετε τον ώμο που βρίσκεται από πάνω να μην καταρρέει προς τα μέσα.

Ύπνος σε όρθια θέση: Κρατήστε το κεφάλι σας ψηλά

Υπάρχει λόγος που στα αεροπλάνα θα δείτε μαξιλάρια για τον αυχένα σε σχήμα C. Για να κοιμηθείτε σε ύψος 40.000 ποδιών, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα στήριγμα που θα εμποδίζει το κεφάλι σας να γέρνει προς τη μία πλευρά.

Η σπονδυλική σας στήλη χρειάζεται επίσης ανακούφιση κάθε φορά που κοιμάστε σε καθιστή θέση, οπότε αποφύγετε να κάθεστε τελείως ίσια, λέει ο Okubadejo.

«Το να βρίσκεστε σε ελαφρώς ανακλινόμενη θέση με ένα μαξιλάρι γύρω από το λαιμό είναι ο ιδανικός τρόπος για να ταξιδέψετε», λέει. «Δεν θέλετε να είστε σε γωνία 90 μοιρών· θέλετε να έχετε κάποια κλίση προς τα πίσω».

Με πληροφορίες από SELF.