Όχι μόνο έχασαν τους δικούς τους στις αιματοβαμμένες διαδηλώσεις του Ιράν, αλλά τώρα καλούνται να πληρώσουν και μεγάλα χρηματικά ποσά για να πάρουν πίσω τις σορούς τους.

Πολλές πηγές ανέφεραν στο BBC Persian ότι οι σοροί κρατούνται σε νεκροτομεία και νοσοκομεία και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αρνούνται να τις παραδώσουν, εκτός αν οι συγγενείς καταβάλουν χρήματα.

Οικογένεια στη βόρεια πόλη Ραστ δήλωσε στο BBC ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ζήτησαν 700 εκατομμύρια τομάν (5.000 δολάρια – 3.700 λίρες) για να δώσουν τη σορό του αγαπημένου τους προσώπου. Η σορός κρατούνταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Poursina, μαζί με τουλάχιστον 70 ακόμη νεκρούς διαδηλωτές, όπως ανέφεραν.

Στην Τεχεράνη, η οικογένεια ενός Κούρδου εποχικού εργάτη στις οικοδομές πήγε να παραλάβει τη σορό του, αλλά ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο τομάν (7.000 δολάρια – 5.200 λίρες) για να την παραλάβει. Η οικογένεια δήλωσε στο BBC ότι δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά το ποσό και αναγκάστηκε να φύγει χωρίς το σώμα του γιου της. Ένας εργάτης οικοδομών στο Ιράν κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Σπάνε πόρτες και παίρνουν τις σορούς

Σε ορισμένες περιπτώσεις το προσωπικό νοσοκομείων έχει τηλεφωνήσει στους συγγενείς των νεκρών για να τους προειδοποιήσει εκ των προτέρων να έρθουν γρήγορα να παραλάβουν τις σορούς, πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και αποσπάσουν χρήματα.

«Πολλές οικογένειες, φοβούμενες ότι οι Αρχές μπορεί να κρατήσουν τις σορούς ή να τις θάψουν χωρίς τη γνώση τους, έσπασαν την πόρτα του νεκροτομείου και έβγαλαν τα σώματα από τα ασθενοφόρα», δήλωσε πηγή στο BBC.