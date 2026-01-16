Τηλεφωνικές επαφές με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν. Συμφωνα με όσα ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν να μεσολαβήσει για να υπάρξει επίλυση της νέας κρίσης που διαμορφώνεται στην Μέση Ανατολή με αφορμή τις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει καταστείλει σκληρά τις πανεθνικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου μήνα, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να παρέμβει. Πέρυσι, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και το Ιράν πολέμησε σε έναν 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ.

Η Ρωσία έχει επιδιώξει στενότερους δεσμούς με το Ιράν από την έναρξη του πολέμου της στην Ουκρανία και ο Πούτιν υπέγραψε πέρυσι με τον Πεζεσκιαν ένα 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας.

Στη συνομιλία με τον Νετανιάχου, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν παρουσίασε ιδέες για την ενίσχυση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε τη βούληση της Ρωσίας να «συνεχίσει τις μεσολαβητικές της προσπάθειες και να προωθήσει τον εποικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων κρατών».

Όσον αφορά στο τηλεφώνημα με τον Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης εντός της χώρας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές επανέλαβαν την δέσμευσή τους στο 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται και κοινά οικονομικά πρότζεκτ.

Γιατί κινείται τώρα ο Πούτιν

Το ενδεχόμενο ανατροπής ή έστω περαιτέρω αποδυνάμωσης της ιρανικής ηγεσίας θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα στην θέση της Ρωσίας στην γεωπολιτική σκακιέρα, δεδομένης της απώλειας ενός εκ των βασικών της συμμάχων στην περιοχή, του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ, αλλά και πιο πρόσφατα του άλλου εταίρου της, αυτή την φορά στην Λατινική Αμερική, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» και μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί με βάση κατηγορητήριο της αμερικανικής δικαιοσύνης για ναρκοτρομοκρατία.

Ερωτηθείς τι είδους στήριξη θα μπορούσε να παράσχει η Ρωσία στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία ήδη παρέχει βοήθεια όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή, και στην υπόθεση της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις προσπάθειες του προέδρου για την αποκλιμάκωση των εντάσεων».

Η προσπάθεια αυτή της Μόσχας να παρέμβει στο θέμα του Ιράν και στη Μέση Ανατολή έρχεται καθώς η Ρωσία εμφανίζεται αποδυναμώμενη όχι μόνο επειδή έχασε «συμμάχους», αλλά και επειδή δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στα όσα προέβλεπαν οι συμφωνίες που είχε υπογράψει τόσο με τον Μπασάρ Αλ Άσαντ και με τον Νικολάς Μαδούρο, όσο και σε άλλες περιπτώσεις, όπως επί παραδείγματι στον Καύκασο.