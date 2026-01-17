ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Άλλη μια υπόθεση εναντίον ΜΚΟ κατέληξε σε μεγαλοπρεπές φιάσκο. Αν και πάντα υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για τέτοιες υποθέσεις, αυτήν την φορά το ρεζιλίκι μας πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις παγκοσμίως. Το 2018 είχαν συλληφθεί στην Λέσβο 30 μέλη ΜΚΟ με βαρύτατες κατηγορίες. Η αστυνομία ανακοίνωνε υπερήφανη, σε μακροσκελές δελτίου Τύπου, ότι «από τον συνολικό τρόπο λειτουργίας τους προσδιορίζεται ότι παρείχαν άμεση συνδρομή σε οργανωμένα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών καθώς ενεργώντας με πρόθεση διευκόλυναν την κατ’ επάγγελμα και συνήθεια διακίνηση μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών, προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου». Διώχθηκαν για πλήθος κακουργημάτων και πλημμελημάτων. Τι κατασκοπείες, τι εγκληματικές οργανώσεις, τι νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απ’ όλα. Τον Φεβρουάριο του 2024 όλοι οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν ομόφωνα και με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου από την κατηγορία της κατασκοπείας. Προχθές, επτάμισι χρόνια μετά την σύλληψη και την δίωξή τους, απαλλάχθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου όλοι επίσης ομόφωνα και με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα από τις κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών κατ’ επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Και στις δυο δίκες δεν παρουσιάστηκε ούτε ένα σοβαρό στοιχείο εναντίον τους, αντίθετα αποδείχθηκε, όπως είπε και ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ότι «στόχος τους δεν ήταν η διάπραξη εγκληματικών πράξεων, αλλά η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας». Η υπόθεση πήρε παγκόσμιες διαστάσεις, αφ’ ενός μεν γιατί ήταν η «μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης ανθρωπιστικής δράσης», όπως χαρακτηρίστηκε, αφ’ ετέρου γιατί μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και η Σάρα Μαρντίνι που με την αδελφή της Γιούσρα είχαν γίνει διεθνή σύμβολα της προσφυγιάς, σώζωντας 18 ανθρώπους όταν βούτηξαν στα νερά του Αιγαίου ώστε να μη βουλιάξει η βάρκα με την οποία έρχονταν στην Ελλάδα. Η ιστορία τους έγινε και ταινία στο Netflix (The Swimmers). Αλλά τίποτα δεν σταμάτησε τους δαιμόνιους Έλληνες αστυνομικούς, οι οποίοι, χωρίς στοιχεία όπως αποδείχθηκε, την συνέλαβαν και μάλιστα έμεινε κρατούμενη για σχεδόν τέσσερεις μήνες. Χωρίς φυσικά να υποτιμώ την ταλαιπωρία αλλά και την ανθρωπιστική δράση των υπολοίπων άδικα κατηγορηθέντων, αναφέρομαι ειδικά στην Μαρντίνι λόγω της επιπλέον δημοσιότητας που πήρε τότε η υπόθεση, αλλά και σήμερα παίρνει παγκοσμίως η αθωωτική απόφαση. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Οι συλλήψεις μελών ΜΚΟ με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση παράνομης εισόδου επαναλαμβάνονται, αλλά πάντοτε αποδεικνύεται ότι είναι αστήρικτες, για να μην πω στημένες. Αποτελούν όμως βασικό στοιχείο στην ελληνική «μεταναστευτική» πολιτική. Γνώστης του θέματος μου έλεγε ότι και αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Πέρα από την έκθεση της χώρας διεθνώς, σε πρακτικό επίπεδο ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς γίνεται από τους εθελοντές και τα στελέχη των ΜΚΟ, που σιγά σιγά απομακρύνονται. Θα τους ζητάει ο Θάνος Πλεύρης, μου είπε, αλλά η ιδεοληψία του δεν τον αφήνει να καταλάβει τι ζημιά κάνει. Ή θέλει να κάνει ζημιά. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Ασύλου και Μεταναστευτικής Πολιτικής ξηλώθηκαν πολλές χρήσιμες προηγούμενες διατάξεις και δαιμονοποιήθηκαν κυριολεκτικά οι ΜΚΟ. Όπου μπορούσαν κολλούσαν και μια διάταξη εναντίον τους, με αποκορύφωμα το ότι έκαναν επιβαρυντική περίσταση για άλλα αδικήματα την ιδιότητα του μέλους ΜΚΟ. Οι σοβαρές ΜΚΟ, και είναι αρκετές, θα πάψουν να ασχολούνται. Και οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν από τον Πλεύρη, δεν ήταν διατάξεις που επέβαλαν τίποτα «δικαιωματιστές», όπως χλευαστικά αποκαλούνται οι άνθρωποι που θεωρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα βασικό στοιχείο του πολιτισμού και της δημοκρατίας μας, αλλά διατάξεις του προκατόχου του, του Νότη Μηταράκη! Στον οίστρο του ο Πλεύρης ξήλωσε ακόμη και τις διατάξεις για τα ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία αντί να έχουν την προοπτική της φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα «αποχώρηση ή φυλακή». Και να σκεφτεί κανείς ότι τη μέριμνα για τα ασυνόδευτα ανήλικα την επέβαλε στο παρελθόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Διόρισε ειδική γραμματέα την Ειρήνη Αγαπηδάκη και ανέθεσε στο πρωθυπουργικό γραφείο την παρακολούθηση του ζητήματος. Μην έχεις καμιά αμφιβολία, μου είπε ο συνομιλητής μου, ότι η μεταναστευτική πολιτική Πλεύρη θα πάει άπατη. Και δεν είναι απλώς ιδεολογική η αντίθεσή μου, πρόσθεσε. Να φανταστείς ότι η κριτική που του άσκησε πρόσφατα η Σοφία Βούλτεψη, που προφανώς δεν ήταν από τα αριστερά, είναι απολύτως βάσιμη. Με τα όσα συμβαίνουν στην γειτονιά μας, ο Πλεύρης θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Αλλά επί του παρόντος ικανοποιείται η ακροδεξιά πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, όπως άλλωστε ικανοποιείται κάθε φορά με την «εξάρθρωση» των δήθεν εγκληματικών οργανώσεων των ΜΚΟ. Το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, βέβαια, το είδαμε και πάλι. Αλλά ποιος νοιάζεται; Το βραχυπρόθεσμο μετράει, άλλωστε αυτοί που πρόβαλαν τότε την «επιτυχία» της αστυνομίας, από χθες ασχολούνται με άλλες ανοησίες.

***

Ο Βενιζέλος σε εκδήλωση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα γίνει στην Κομοτηνή την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία του βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου με επιμέλεια του πρώην υπουργού με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη- Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) είναι καλεσμένος και θα μιλήσει ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ θα μιλήσει και ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος που είναι και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

***

Θετικό σήμα για Δένδια

Θετικά «ήχησαν» στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης σε δημοσιογραφική ερώτηση για το εάν όλοι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης βγαίνουν το ίδιο μπροστά στα δύσκολα.

«Όλοι βγαίνουν» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «και σας το λέω γιατί είναι δική μου αρμοδιότητα, επικοινωνιακά εννοώ, υπερασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του κάθε υπουργείου και πολλές φορές βγαίνουν και με θάρρος για τα λάθη, τα οποία γίνονται και προσπαθούν να τα διορθώσουν» είπε, απορρίπτοντας ότι υπάρχουν εσωτερικές έριδες και διαχωρίζοντας τα χαρτοφυλάκια.

«Δεν δίνω συγχωροχάρτι» (σ.σ στον Νίκο Δένδια), αλλά για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι όλα τα χαρτοφυλάκια ίδια» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας χθες στο Open. Πάντως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πάνω στο κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων» τα είπαν επί μακρόν, εν αναμονή της άφιξης του Προέδρου της Δημοκρατίας και συνέχισαν τη συζήτηση ακόμα και όταν έφυγαν οι κάμερες, οι οποίες δεν τους ακολούθησαν στο κέντρο επιχειρήσεων του Κίμωνα.

***

ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική

Με… Λαφαζάνη και Σκουρλέτη θα συνεχίσει τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή (αύριο και μεθαύριο) για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα αναρωτηθείτε -και δικαίως- πού «κολλάνε» αυτοί στην πολύκροτη υπόθεση;

Στην κυβέρνηση της «πρώτη φορά Αριστεράς» είχαν την φαεινή ιδέα να συνενώσουν σε ένα υπουργείο διάφορα χαρτοφυλάκια, εν προκειμένω είχαν συγκροτήσει υπερυπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο είχαν ενσωματώσει και τις αρμοδιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο μεν Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν υπουργός από τις 27.1.2015 έως 18.7.2015, ο δε Παναγιώτης Σκουρλέτης από 18.7.2015 έως 28.8.2015. «Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις», που έγραφε και ο Σολωμός.

***

Συναγερμός για τον Γεραπετρίτη

Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στα δημοσιογραφικά γραφεία, και όχι μόνο, λόγω μιας αποστροφής, του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βουλή κατά τη διάρκεια μιας επερώτησης, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε μακρά συζήτηση για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Τι είπε ο υπουργός; «Θαλάσσιο Πάρκο “Αιγαίο 1”. Το “2” έρχεται, μην ανησυχείτε. Όπως ήρθαν η επέκταση στα 12 μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με την Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων».

Επειδή, μάλλον, η «καυτή» ατάκα περί επέκτασης χωρικών υδάτων ακολούθησε τις αναφορές για τα θαλάσσια πάρκα, η… μετάφραση βγήκε ως εξής: ο Γεραπετρίτης προανήγγειλε επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο! Και ακολούθησε ο χαμός, δηλαδή πρώτο θέμα στις ιστοσελίδες κλπ.

Τι εννοούσε, όμως, ο υπουργός; Ουσιαστικά επανέλαβε την πάγια θέση της χώρας περί αναφαίρετου δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της έως τα 12 ναυτικά μίλια όταν ο χρόνος κριθεί κατάλληλος. Η δική μας πάγια θέση, όμως, είναι… αιτία πολέμου για τους απέναντι. Για να το κλείσουμε, όπως μου λέει συνομιλητής μου, τέτοια πρωτοβουλία δεν προκύπτει, πολλώ δε μάλλον για το Αιγαίο. Ο ίδιος, όμως, δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για τα νότια της Κρήτης ή την Ανατολική Μεσόγειο πέριξ του Καστελλόριζου. Μπορεί επειδή έρχεται προεκλογική περίοδος ορισμένοι να σκέφτονται μια τέτοια κίνηση- πυροτέχνημα. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί…

***

Έλαβε και ευλογία ο Τσίπρας

Σήμερα είναι η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για το βιβλίο του «Ιθάκη» και ο πρώην Πρωθυπουργός βρέθηκε από χθες στην πόλη όπου είδε πολλούς πολιτικούς του φίλους, ήπιε καφέ και συζήτησε με νεολαίους. Συνάντησε όμως και εξέχουσες προσωπικότητες της περιοχής, όπως ο Μητροπολίτης Φιλόθεος που είναι και άριστος και ανοικτόμυαλος συζητητής και είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως έμαθα, εκτός από τις ευλογίες του προς τον πρώην Πρωθυπουργό με τον οποίο σε άλλα συμφώνησαν και σε άλλα διαφώνησαν. Επίσης, ο Αλ. Τσίπρας συναντήθηκε και με τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη και το κλίμα όπως μου είπαν ήταν πολύ καλό.

***

Η δίκη των αδελφών Ψωμιάδη

Λόγω της παρουσίας Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη έμαθα και διάφορα άλλα νέα που έχουν σχέση και με το «γαλάζιο» στρατόπεδο και συγκεκριμένα για τον πρώην νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη.

Ο άνθρωπός μου στην πόλη μου είπε ότι έχει εισέλθει στην τελική ευθεία η δίκη για τα περίφημα «45άρια» των αδελφών Ψωμιάδη, η οποία εξελίσσεται από τον περασμένο Οκτώβριο στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας και μεθαύριο Δευτέρα θα ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης, ακολουθούν οι απολογίες των κατηγορουμένων, η εισαγγελική πρόταση, οι αγορεύσεις των συνηγόρων και η έκδοση της απόφασης. Μάλιστα, υπάρχει η εικόνα ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός της προσεχούς εβδομάδας.

***

Mercosur: Γνωμοδότηση του ΔΕΕ και πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής

Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων ασχοληθήκαμε πολύ και με την περίφημη συμφωνία Mercosur. Είχα συζήτηση με άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και μου είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει εάν θα ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα των συμφωνιών ΕΕ – Mercosur με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα στην Παραγουάη, η ολομέλεια του ΕΚ θα ψηφίσει επί δύο προτάσεων ευρωβουλευτών που ζητούν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να αξιολογήσει την νομική βάση των διεθνών συμβάσεων αυτών. Εάν μια πρόταση αυτής της μομφής εγκριθεί, ενεργοποιείται η διαδικασία νομικής επανεξέτασης από το ΔΕΕ ως προϋπόθεση ώστε οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη μπορέσουν να προχωρήσουν στην επικύρωση των συμφωνιών.

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ οποιοδήποτε κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με το κατά πόσον μια συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες. Εάν η γνώμη του Δικαστηρίου είναι αρνητική, η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνον εφόσον τροποποιηθεί.

***

Συζήτηση και ψηφοφορία επί πρότασης μομφής

Άρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει επίσης επί της πρότασης μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συζήτηση θα πάρουν το λόγο ένας ομιλητής για κάθε πολιτική ομάδα, ενώ η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί ονομαστικά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί από το ένα δέκατο των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή 72 ευρωβουλευτές.

Για να εγκριθεί, η πρόταση πρέπει να συγκεντρώσει διπλή πλειοψηφία: δύο τρίτα των ψηφισάντων και περισσότερα από τα μισά μέλη του ΕΚ. Η συζήτηση για την πρόταση μομφής θα γίνει την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν , την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου (γνωμοδότηση του ΔΕΕ) και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου (πρόταση μομφής).

***

Σαύρα από το Περού, σαλιγκάρι από τη Δωδώνη

Τι κοινό μπορεί να έχουν μια σαύρα από το Περού, μια ορχιδέα από την Ιταλία και ένα σαλιγκάρι από τη δική μας Αρχαία Δωδώνη; Πρόκειται για είδη που ευδοκιμούν κοντά σε τοποθεσίες αρχαίων μύθων και θρύλων, ιστορίες που τα τοποθετούν σε αυτές τις ίδιες τοποθεσίες, από τη βελανιδιά του Οδυσσέα μέχρι το κώνειο του Σωκράτη.

Την εξαιρετική αυτή σύνδεση κατά τη διάρκεια των χιλιετιών αναδεικνύει το BBC, σε αφιέρωμά του για το έργο Βιοποικιλότητα στους Αρχαιολογικούς Χώρους (ΒΙΑΣ). Στο εκτενές κείμενο αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος ρόλος των αρχαιολογικών χώρων ως κοιτίδων βιοποικιλότητας. Μάλιστα το άρθρο αναφέρει ότι παρεμφερείς έρευνες έχουν γίνει στο Περού και την Ιταλία. Για την ιστορία το ΒΙΑΣ εκκίνησε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και υποστηρίχθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στο πλαίσιο του ΒΙΑΣ, 49 ερευνητές όλων των ειδικοτήτων ζωολογίας και βοτανικής πραγματοποίησαν εργασίες πεδίου σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους που επελέγησαν από το υπουργείο Πολιτισμού.