Την επέκταση των χωρικών υδάτων, εκτός από τον θαλάσσιο χωροταξικό χώρο και τα θαλάσσια πάρκα, ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι «η εθνική ισχύς της χώρας έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα».

Όπως εξήγησε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά «ο διάλογος με την Τουρκία που γίνεται πάνω σε ένα νομικό δεδομένο της διακήρυξης των Αθηνών. Παράγει αποτελέσματα. Στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Ρωτήστε τα 12 νησιά μας οι οποίοι όλο το χρόνο μπορούν να επιβιώσουν χάρις στον τουρισμό».

Όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, «είναι σημαντική η ειρήνη στην περιοχη» και τόνισε ότι «δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του κοινοβουλίου. Καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας σχέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος. Αυτή η κυβέρνηση είδε την πραγματικότητα κατάματα».

Μιλώντας ειδικά για την Άγκυρα ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η γαλάζια πατρίδα μπορεί να μην έχει φύγει, υπάρχει όμως το θαλάσσιο χωροταξικό που είναι η δική μας θέση για την Ελλάδα που έχει καταγεγραμμένες θέσεις. Καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση έφερε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

«Μείζονα προτεραιότητα η ηλεκτρική σύνδεση»

Για το Κυπριακό, ο υπουργός επέμεινε ότι η «Κύπρος αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί την άμεση προτεραιότητά μας». Συμπλήρωσε ότι «μείζονα προτεραιότητα η ηλεκτρική σύνδεση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, το έργο το στηρίζει και το έχει στηρίξει η ελληνική πλευρά».

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού λέγοντας ότι «καλό είναι οι εικόνες οι χθεσινές, όλοι μαζί να στεκόμαστε απέναντι στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Καλό είναι να τις αναγνωρίζουμε ομόθυμα. Σε σχέση με το διεθνές δίκαιο».

Σημειώνεται ότι ο υπουργός αναφέρθηκε και στη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός έκανε μια τοποθέτηση πολύ πιο προωθημένη από οποιονδήποτε ευρωπαίο ηγέτη. Είπε ότι τα νομικά ζητήματα θα αξιολογηθούν. Η ελληνική θέση καταγράφηκε σε λιγότερο από 48 ώρες στον ΟΗΕ. Προσιδιάζει σε ένα κράτος ισχυρό. Και με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Τέλος, μιλώντας για το Ιράν είπε ότι η χώρα μας «πήρε μια πάρα πολύ σκληρή θέση με βάση το Διεθνές Δίκαιο» ενώ όπως είπε «ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μια νησίδα σταθερότητας και ευημερίας».