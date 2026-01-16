Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκδίδει σειρά προειδοποιήσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες, καλώντας τες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις πτήσεις πάνω από την Κεντρική Αμερική και τμήματα της Νότιας Αμερικής, λόγω κινδύνων που συνδέονται με πιθανές στρατιωτικές δραστηριότητες και παρεμβολές στο GPS.

Όπως ανέφερε η FAA, έχουν εκδοθεί σχετικές ειδοποιήσεις προς τους αεροναυτιλλομένους (Notices to Airmen) που αφορούν το Μεξικό και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και τον Ισημερινό, την Κολομβία και τμήματα του εναέριου χώρου στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Οι προειδοποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή και θα παραμείνουν για διάστημα 60 ημερών.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και ηγετών της περιοχής, μετά τη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική ανάπτυξη της κυβέρνησης Τραμπ στη νότια Καραϊβική, την επίθεση κατά της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλων στρατιωτικών ενεργειών στην περιοχή, ακόμη και κατά της Κολομβίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα καρτέλ ελέγχουν το Μεξικό και άφησε να εννοηθεί πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν χερσαίους στόχους για την καταπολέμησή τους, στο πλαίσιο μιας σειράς απειλών για χρήση αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος κατά των ναρκωκαρτέλ.

Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η FAA περιόρισε τις πτήσεις σε μεγάλο μέρος της Καραϊβικής, οδηγώντας στην ακύρωση εκατοντάδων δρομολογίων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Reuters ότι υπήρξε καλή συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας και του αμερικανικού στρατού πριν από την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Τον περασμένο μήνα, επιβατικό αεροσκάφος της JetBlue με προορισμό τη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε ελιγμούς αποφυγής για να αποτραπεί σύγκρουση στον αέρα με αεροσκάφος ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, κοντά στη Βενεζουέλα. Η πτήση 1112 της JetBlue είχε απογειωθεί από το Κουρασάο και πετούσε περίπου 40 μίλια (64 χιλιόμετρα) ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, όταν το Airbus ανέφερε ότι συνάντησε το στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο δεν είχε ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.