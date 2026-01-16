Αξιωματικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) φέρεται να συνέλαβαν τρία μέλη του προσωπικού ενός μεξικανικού εστιατορίου έξω από τη Μινεάπολη της Μινεσότα, το βράδυ της Πέμπτης, λίγες ώρες αφότου είχαν γευματίσει στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Οι τέσσερις αξιωματικοί της ICE έφαγαν στο El Tapatio, ένα οικογενειακό εστιατόριο στο Γουίλμαρ της Μινεσότα, περίπου 85 μίλια δυτικά της Μινεάπολης, σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησαν στη Minnesota Star Tribune.

Οι μάρτυρες, οι οποίοι τράβηξαν φωτογραφίες μέσα στο εστιατόριο και βίντεο από τις συλλήψεις, ανέφεραν ότι το προσωπικό έδειχνε «τρομοκρατημένο». Λίγες ώρες αργότερα παρευρισκόμενοι δήλωσαν ότι είδαν αξιωματικούς της ICE να συλλαμβάνουν τρία μέλη του προσωπικού του εστιατορίου κοντά στο Γυμνάσιο του Γουίλμαρ και σε μια λουθηρανική εκκλησία. Σύμφωνα με τους μάρτυρες, οι αξιωματικοί ακολούθησαν τους εργαζόμενους αφού το εστιατόριο έκλεισε για το βράδυ αναφέρει ο Indepedent.

Παρευρισκόμενοι που έγιναν μάρτυρες των συλλήψεων σφύριζαν και φώναζαν προς τους αστυνομικούς: «Θα ήταν περήφανη η μάνα σας γι’ αυτό που κάνετε τώρα;», σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune. Δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι συλληφθέντες ούτε ποιος ήταν ο λόγος της σύλληψής τους.

Χάος σε αρκετές πόλεις

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν σταλεί στη Μινεσότα για να εντείνουν τις επιχειρήσεις κατά μεταναστευτικών κοινοτήτων, τις οποίες η κυβέρνηση κατηγορεί ότι κάνουν κατάχρηση των κοινωνικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και ότι εμπλέκονται σε εκτεταμένη απάτη.

Η επιχείρηση μετανάστευσης, γνωστή ως «Operation Metro Surge», έχει προκαλέσει χάος σε πόλεις, καθώς αυξάνονται τα βίαια περιστατικά μεταξύ πολιτών και αξιωματικών της ICE. Σε όλη την πολιτεία συνεχίζονται διαδηλώσεις από την περασμένη εβδομάδα, όταν αξιωματικός της ICE πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη.