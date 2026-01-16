Με επιβολή δασμών εναντίον των χωρών που δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ απείλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας έτσι την πίεση προς τη Δανία, αλλά και τις ευρωπαϊκές χώρες που στέκονται στο πλευρό της Κοπεγχάγης και του Νουούκ.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο: «Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τo θέμα της Γροιλανδίας, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σημειώνεται ότι η στάση του Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας δεν μετριάστηκε ούτε λίγο μετά την συνάντηση που είχαν στην Ουάσινγκτον ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, με τους ομολόγους του τελευταίου της Γροιλανδίας και της Δανίας.