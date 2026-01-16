Ήταν το 2014 όταν μου τηλεφώνησαν: «Η Πριγκίπισσα Ειρήνη θέλει να μάθει για τα παιδιά που πεινούν στην Ελλάδα και το πρόγραμμα με το οποίο σιτίζετε και φέτος δεκάδες χιλιάδες παιδιών».

Παραξενεύτηκα και υποσυνείδητα ίσως αντέδρασα. Τελικά συναντηθήκαμε. Ρωτάει εμένα και τους συνεργάτες μου για το έργο μας, τη σίτιση των παιδιών, την φροντίδα των ηλικιωμένων, τις δράσεις μου για τους Ρομά για τους οποίους δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Πρέπει να μάθεις το “Πιστεύω” και το “Πάτερ Ημών” στα Ρομανί, και να βαφτίσεις και ένα παιδί αν θες να σε αποδεχθούν». Φεύγοντας με απομονώνει χωρίς να καταλάβω το λόγο και με ρωτάει: «Μπορείς να κρατήσεις μυστικό;» Νόμισα ότι θα επρόκειτο για ιατρικό θέμα και της απαντώ «γιατρός είμαι». « Και αν δεν είναι ιατρικό;» Όταν την καθησύχασα ότι πιστεύω ότι μπορώ να κρατήσω το μυστικό της μας χαιρετάει ευγενικά και φεύγει.

Δύο τρεις εβδομάδες αργότερα με ειδοποιούν ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη θέλει να με δει στο σπίτι της. Την επισκέπτομαι σε ένα μικρό διαμέρισμα στην περιοχή της πλατείας Μαβίλη με ελάχιστα λευκά έπιπλα. Με υποδέχεται.

«Μπορώ να σου φτιάξω τσάι; Έχω μόνο ξηρούς καρπούς και τσάι να σου προσφέρω». Η δική μου περιέργεια αφορούσε το λόγο της πρόσκλησης. Μου λέει, «έχω ένα φίλο, που μόλις έμαθε ότι υπάρχουν παιδιά στην Ελλάδα που πεινάνε, δεν μπορεί πια να φάει και θέλει να προσφέρει ένα ποσό για τρία χρόνια με τον όρο να μην μάθει κανείς το όνομά του. Της έδωσα την υπόσχεση της εχεμύθειας. Ο φίλος της πράγματι στήριξε το πρόγραμμα “Διατροφή” που υλοποιούσαμε από το 2011. Αποτέλεσμα; Για τρεις σχολικές χρονιές (2014-2017) εκατοντάδες επιπλέον μαθητών ελληνικών σχολείων έτρωγαν κάθε πρωί ένα πλούσιο υγιεινό γεύμα που χρηματοδοτούνταν από τον “άγνωστο φίλο” της πριγκίπισσας Ειρήνης και το World in Harmony, τον οργανισμό που η ίδια ίδρυσε και διηύθυνε για 37 χρόνια, από το 1986 έως και το 2023. Μοναδική προϋπόθεση: η ανωνυμία και η συμπερίληψη σχολείων στα οποία φοιτούν και αρκετοί μαθητές Ρομά.

Η Ειρήνη με δίδαξε πολλά. Η απλότητά της, ο ευθύς λόγος της χωρίς ψεύτικες περιστροφές (« Λένε ότι κλέβουν οι Ρομά. Τι θέλεις να κάνουν; Αφού πεινάνε και τους κόβουν οι δήμοι ακόμη και το νερό»), το χιούμορ της («είπα στον αδερφό μου ότι συνάντησα έναν συνάδελφό του, τον βασιλιά των Ρομά»), ήταν μερικά από τα μαθήματα ανθρωπιάς και σεβασμού στον άνθρωπο και καταπολέμησης των ανισοτήτων που πήρα και εγώ, η αριστερή, από μια πραγματική πριγκίπισσα.

Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Ανεξάρτητη Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών