ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο σε Ισπανία και Ελλάδα

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο σε Ισπανία και Ελλάδα 1
NDP Photo

Στην Ελλάδα θα αναπαυθεί η Πριγκίπισσα Ειρήνη, δίπλα στους γονείς και τον αδελφό της, στο βασιλικό κοιμητήριο στο Τατόι. Η Βασιλική Οικογένεια της Ισπανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τελετών που θα πραγματοποιηθούν στη Μαδρίτη και στην Αθήνα για το τελευταίο αντίο στην εκλιπούσα.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η είδηση της απώλειας της πριγκίπισσας Ειρήνης έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο καθώς η ίδια ήταν αγαπητή σε όλους για το ήθος της, τη διακριτική της παρουσία αλλά και τη φιλανθρωπική της δράση. Οι τελετές που θα πραγματοποιηθούν για τη κηδεία της, θα μοιραστούν ανάμεσα στις δύο χώρες που σημάδεψαν τη ζωή της. Το τελευταίο της ταξίδι θα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, στον τόπο όπου βρίσκονται θαμμένοι οι γονείς και ο αδελφός της.

Λαϊκό προσκύνημα στη Μαδρίτη

Όπως έγινε γνωστό από το Τμήμα Επικοινωνίας του Βασιλικού Οίκου της Ισπανίας, η σορός της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ναού έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της ισπανικής πρωτεύουσας, αλλά και στην ελληνική ομογένεια, να αποτίσουν φόρο τιμής στην Πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έζησε επί σειρά ετών στην Ισπανία.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο σε Ισπανία και Ελλάδα 2

Η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα

Μετά το προσκύνημα, η σορός θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Αμέσως μετά, η πομπή θα κατευθυνθεί προς το Τατόι, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο βασιλικό κοιμητήριο.

Εκεί, η Πριγκίπισσα Ειρήνη θα αναπαυθεί δίπλα στους γονείς της και τον αδελφό της, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο ζωής στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Αναμένονται διευκρινίσεις από την Ελληνική Βασιλική Οικογένεια

Τις επόμενες ώρες αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από το Γραφείο της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διευθετήσεις της κηδείας, καθώς και το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί στην Αθήνα και στο Τατόι.

Με πληροφορίες από τον Ανδρέα Μέγκο

RELATED

Βασιλική οικογένεια της Ισπανίας: Στην Ελλάδα για διακριτικές διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η Λετίθια και οι κόρες τους

RECOMMENDED

PODCAST

Το «Έχεις Δυο Λεπτά» επέστρεψε και τo πρώτο επεισόδιο του δημοφιλούς podcast για το 2026 είναι αφιερωμένο στους στόχους

Αφού ακούσεις το σημερινό επεισόδιο, θα έχεις όλη την έμπνευση και όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να γίνει φέτος η χρονιά που θα κάνεις τα πιο μεγάλα και πιο ουσιαστικά βήματα!

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2026 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ