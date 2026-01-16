Πριγκίπισσα Ειρήνη: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο σε Ισπανία και Ελλάδα

Η είδηση της απώλειας της πριγκίπισσας Ειρήνης έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο καθώς η ίδια ήταν αγαπητή σε όλους για το ήθος της, τη διακριτική της παρουσία αλλά και τη φιλανθρωπική της δράση. Οι τελετές που θα πραγματοποιηθούν για τη κηδεία της, θα μοιραστούν ανάμεσα στις δύο χώρες που σημάδεψαν τη ζωή της. Το τελευταίο της ταξίδι θα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, στον τόπο όπου βρίσκονται θαμμένοι οι γονείς και ο αδελφός της.

Λαϊκό προσκύνημα στη Μαδρίτη

Όπως έγινε γνωστό από το Τμήμα Επικοινωνίας του Βασιλικού Οίκου της Ισπανίας, η σορός της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ναού έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της ισπανικής πρωτεύουσας, αλλά και στην ελληνική ομογένεια, να αποτίσουν φόρο τιμής στην Πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έζησε επί σειρά ετών στην Ισπανία.