Στον κόσμο του real estate τα πράγματα κινούνται γρήγορα και χωρίς πολλούς συναισθηματισμούς. Έτσι, πριν καν κλείσει ένας χρόνος από την ημέρα που ο Τζιν Χάκμαν βρέθηκε, μαζί με τη σύζυγό του, νεκρός στην οικία του στο Σάντα Φε, το σπίτι πωλείται με αρχική τιμή τα 6,25 εκ. δολάρια.

Πρόκειται για ένα συγκρότημα κατοικιών, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται πάνω σε 214,5 κατάφυτα στρέμματα στο Σάμιτ, μια σούπερ πριβέ οικιστική κοινότητα (διαθέτει περίφραξη σε μια ήδη περιφραγμένη γειτονιά) πάνω σε λόφο, βορειονατολικά του κέντρου της πόλης του Νέου Μεξικό.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός και η σύζυγος του Μπέτσι Αρακάουα έζησαν εκεί ολόκληρη την διάρκεια του έγγαμου βίου τους, αφού το σπίτι το αγόρασαν το 1990, μία χρονιά πριν παντρευτούν.

Τον ιδιωτικό τους παράδεισο τον επέλεξε ο ηθοποιός λίγο μετά τα γυρίσματα ταινιών στο Σάντα Φε που τον έκαναν να αγαπήσει την πόλη και τελικά να μείνει για πάντα εκεί.

Η καθημερινότητα μέσα στη φύση και την πολυτέλεια

Όταν το αγόρασαν, το κτήμα διέθετε ένα σπίτι σε κακή κατάσταση από άποψη συντηρήσης με μόνο τρία υπνοδωμάτια. Το ζευγάρι ξεκίνησε να το φτιάχνει, αλλά και να το επεκτείνει. Έχτισαν την κύρια κατοικία των τριών υπνοδωματίων γύρω στο 1997, προσθέτοντας ένα στούντιο το 1999, ενημερώνει την Wall Street Journal η κτηματομεσίτρια Τάρα Έρλι.

Πλέον η οικία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και ο περιβάλλων εξωτερικός χώρος, γήπεδο του γκολφ και μεγάλη πισίνα, . Η αρχική κατοικία των τριών υπνοδωματίων αποτελείται από παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και υλικά όπως φυσική πέτρα, ατσάλι και γυαλί, σύμφωνα με τους μεσίτες.

Το μεγαλοπρεπές καθιστικό έχει εκτεθειμένες ξύλινες δοκούς, μια βιβλιοθήκη με υφασμάτινη οροφή και μια τραπεζαρία περιτριγυρισμένη ως επί το πλείστον από γυαλί. Η Έρλι είπε ότι ο Χάκμαν έβλεπε ταινίες στη βιβλιοθήκη, όπου η οροφή σχεδιάστηκε για να βοηθά στην ηχομόνωση.

Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά -ο Χάκμαν είχε τρία από τον πρώτο του γάμο αλλά δεν είχαν ιδιαίτερες επαφές-, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν είχαν μια αρκετά δραστήρια ζωή.

Φρόντιζαν τρία σκυλιά, ενώ ο διάσημος ηθοποιός περνούσε ώρα να ασχολείται με το δεύτερο ταλέντο του τα εικαστικά. Η πιο έντονη ανάμνηση των κατοίκων -που τον θεωρούσαν πια δικό τους άνθρωπο-, ήταν να πηγαίνει στα μαγαζιά με καλλιτεχνικά είδη και να αγοράζει τα απαραίτητα για τις δημιουργίες του.

Ενδεικτικό της αγάπης που έτρεφαν ο ένα για τον άλλον, ακόμη και μετά από περίπου 35 χρόνια γάμου ήταν ότι συνήθιζαν να αφήνουν τρυφερά σημειώματα ο ένας για τον άλλον, όπως τα δύο που βρέθηκαν μετά τον θάνατο τους, γραμμένα από τον ηθοποιό.

Το στίγμα της τραγωδίας που κρατά την τιμή του σπιτιού χαμηλά

Σήμερα, τίποτα στην πολυτελή έκταση δεν θυμίζει τον παλιό εαυτό της καθώς οι χώροι έχουν αδειάσει πλήρως από τα προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτητών και έχουν διαμορφωθεί επαγγελματικά για την πώληση, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η βαριά ατμόσφαιρα που άφησε πίσω της η τραγωδία του περασμένου Φεβρουαρίου.

Ήταν τότε που οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με το μακάβριο εύρημα, το ζευγάρι νεκρό μαζί και το ένα από τα τρία σκυλιά του, με το σπίτι άνω-κάτω και βρόμικο.

Η ιατροδικαστική έκθεση του Νέου Μεξικού που ακολούθησε έδωσε στο φως ακόμη πιο τραγικά στοιχεία, καθώς επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Χάκμαν οφειλόταν σε καρδιακή νόσο, ενώ η σύζυγός του είχε κατυαλήξει μία εβδομάδα πριν από το πνευμονικό σύνδρομο hantavirus, μια σπάνια ασθένεια που μεταδίδεται από τρωκτικά.

Το πολύ πιθανό ενδεχόμενο ο Χάκμαν, που έπασχε από άνοια, να πέρασε στιγμές συνειδητότητας όπου ζούσε την διαπίστωση του θανάτου της γυναίκας του πολλές φορές μέσα σε μία εβδομάδα έκανε τους πάντες να λυγίσουν και να πονέσουν για τον δημοφιλή ηθοποιό. Δεδομένων λοιπόν των τραγικών συνθηκών, οι μεσίτες δεν πρόσθεσαν επιπλέον αξία λόγω του διάσημου ιδιοκτήτη στο ακίνητο, αλλά η τιμή πώλησης είναι αυτή που αντιστοιχεί σε ανάλογες ιδιοκτησίες στην περιοχή.

«Θα υπάρξουν κάποιοι αγοραστές που είναι απλώς αρνητικοί στο να αγοράσουν ένα ακίνητο όπου έχει συμβεί θάνατος», δήλωσε η Έρλι στην Wall Street Journal. «Υπάρχουν άλλοι αγοραστές για τους οποίους αυτό δεν έχει σημασία. Πουλάμε το ακίνητο με βάση τις αρετές του και όλα τα θετικά του στοιχεία».

Οι μεσίτες επίσης είναι επιφυλακτικοί στο να δείχνουν χωρίς έλεγχο το σπίτι σε πιθανούς αγοραστές θεωρώντας ότι πολλοί θα το χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα απλώς για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους γύρω από τον πολύκροτο θάνατο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WSJ Real Estate (@wsjrealestate)

Η αγορά πολυτελών κατοικιών στο Santa Fe παρέμεινε σταθερή τους τελευταίους μήνες, δήλωσαν οι μεσίτες. Η διάμεση τιμή για μια κατοικία εκεί ήταν 675.000 δολάρια το τελευταίο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Sotheby’s.

Ωστόσο, ακόμη δεν είναι γνωστό αν ο ηθοποιός άφησε κα΄ποιο κομμάτι της περιουσίας του στα τρία του παιδιά με τα οποία είχε συμφιλιωθεί τον χρόνο πριν τον θάνατο του.