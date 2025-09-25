Πωλείται για 2,5 εκατομμύρια ευρώ το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ήδη υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι αγοραστές.

«Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναλάβει αυτό το ιστορικό ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη Πουλόπουλου και τώρα το κληρονόμησαν η σύζυγος και η κόρη του αείμνηστου τραγουδοποιού. Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η οικογένεια θα διαπραγματευτεί με έναν σοβαρό αγοραστή που θα ενδιαφερθεί» είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης.

Όπως είπε ο μεσίτης το ακίνητο μπορεί να μετατραπεί σε οίκο ευγηρίας ή εκπαιδευτήριο. «Η θέση του είναι στρατηγική, είναι πολύ κοντά στη συνέχεια της Λεωφόρου Κηφισίας και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό», είπε χαρακτηριστικά για το ξενοδοχείο.

Το ξενοδοχείο «Ουράνιο Τόξο», που ανήκει πλέον στην σύζυγο και την κόρη του Γιάννη Πουλόπουλου, το είχε νοικιάσει ο τραγουδιστής σε έναν επιχειρηματία, καθώς, όπως είπε ο μεσίτης, «κάποια στιγμή κουράστηκε».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται από δύο σημαντικούς πελάτες, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε τελική συμφωνία», σημείωσε ο κ. Ρεβύθης.