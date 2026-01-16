Με πληρότητα άνω του 85% σε 93 συναυλίες, περισσότερους από 160.000 θεατές και έσοδα που άγγιξαν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη χρονιά, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία του νεανικού κοινού και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως βασικού πολιτιστικού πυλώνα της πόλης. Σε αυτό το θετικό κλίμα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, το οποίο συνεχίζει με την ίδια εξωστρέφεια και φιλοδοξία.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της διοίκησης του Οργανισμού και εκπροσώπων θεσμικών φορέων. Το νέο πρόγραμμα έρχεται ως φυσική συνέχεια της επετειακής χρονιάς των 25 ετών, που σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του Μεγάρου.

Διεθνείς καλλιτέχνες

Το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 χαρακτηρίζεται από έντονο διεθνή προσανατολισμό και σημαντικές πρώτες εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη.

Στη σκηνή του Μεγάρου αναμένονται καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η κορυφαία υψίφωνος Ασμίκ Γκριγκοριάν, ο βαρύτονος Ματίας Γκέρνε, η σολίστ Λίσα Μπατιασβίλι, η βιολονίστρια Τζούλια Φίσερ και το κουαρτέτο Τέτσλαφ Κουαρτέτ, ο διακεκριμένος βιολονίστας Ρενό Καπουσόν, ο πιανίστας Ρούντολφ Μπούχμπιντερ.

Παράλληλα με τις μεγάλες συναυλίες, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, χορό, εκπαιδευτικές και οικογενειακές δράσεις, συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό πολιτιστικό τοπίο που απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και ενδιαφέροντα. Όπως επισημάνθηκε, η φιλοσοφία του Μεγάρου παραμένει προσανατολισμένη στη συνύπαρξη της καλλιτεχνικής ποιότητας με τον σύγχρονο προβληματισμό και τη δημιουργική ανανέωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς, ορχήστρες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες ενισχύουν το διεθνές αποτύπωμα του Οργανισμού. Την ίδια στιγμή, κομβικής σημασίας παραμένει η προσβασιμότητα, με υποδομές και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων στις πολιτιστικές δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται και το πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης, το οποίο αναδεικνύει τον ρόλο του πολιτισμού ως συμπληρωματικού εργαλείου πρόληψης και βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Νέα έργα υποδομής

Κατά την παρουσίαση, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη συστηματική στήριξη του Υπουργείου προς το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με αυξημένο ετήσιο προϋπολογισμό και σημαντικά έργα υποδομής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε την αποκατάσταση του συστήματος κλιματισμού ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπογράμμισε τις δράσεις ψηφιοποίησης δύο μουσικών αρχείων μέσω του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού ύψους άνω του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και τη δημιουργία του Ηχογραφικού Κέντρου και του Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας, ένα έργο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

«Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε 25 χρόνια σημαντικής και πολυεπίπεδης προσφοράς και εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή. Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει ουσιαστικά τον Οργανισμό με στοχευμένες παρεμβάσεις: αυξάνεται σταθερά ο ετήσιος προϋπολογισμός του, έχει ήδη δρομολογηθεί για το 2026 η αποκατάσταση του συστήματος κλιματισμού ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ, ενώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και 2021-2027 υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται δράσεις για την ανάδειξη του ψηφιακού αρχείου του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου και του Φεστιβάλ Μπαρόκ, με συνολική χρηματοδότηση άνω του 1.300.000 ευρώ», σημείωσε η υπουργός.

«Παράλληλα, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν τα έργα καθολικής προσβασιμότητας άνω των 300.000 ευρώ και δημιουργήθηκε το Ηχογραφικό Κέντρο και το Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας, ένα έργο ύψους 1.500.000 ευρώ. Συγχρόνως με χρηματοδότηση περίπου 350.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμμετέχει με επιτυχία στο καινοτόμο πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης που υλοποιεί το ΥΠΠΟ», τόνισε μεταξύ άλλων η ίδια.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου, Χρίστος Γαλιλαίας, τόνισε ότι τα απολογιστικά στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική ανταπόκριση του κοινού και τη συνεχή ενίσχυση της καλλιτεχνικής παραγωγής, με ιδιαίτερη απήχηση στο νεανικό κοινό.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Οργανισμού Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου υπογράμμισε ότι το όραμα για μεγάλες διεθνείς παραγωγές στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον υλοποιηθεί, με την πόλη να αγκαλιάζει το Μέγαρο και τη δυναμική του να ενισχύεται διαρκώς.

