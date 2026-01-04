Απόψε παρουσιάστηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό.

Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 από τις 19:00 έως τις 22:00, δίνοντας στο κοινό την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα των συμμετοχών που προκρίθηκαν.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το κοινό γνώρισε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, καθώς και το παρασκήνιο πίσω από κάθε πρόταση.

Την παρουσίαση ανέλαβαν η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι σύστησαν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage στιγμές και μουσικές ενότητες. Στη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης προβλήθηκαν επίσης αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από το ύφος και τις μουσικές κατευθύνσεις των φετινών προτάσεων.

Οι συμμετοχές αυτές θα διεκδικήσουν τελικά το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα φιλοξενηθεί η Eurovision 2026.

Οι 28 υποψήφιοι για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026

Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me

Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia

Koza Mostra | Bulletproof

Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας

Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)

Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή

Ακύλας | Ferto

Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας

Good Job Nicky | Dark Side of the Moon

Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky

Mikay | Labyrinth

Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay

Revery | The Songwriter

Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery

Κianna | No More Drama

Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel

D3lta | Mad About it

Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack

Dinamiss | Chaos

Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss

Niya | Slipping Away

Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya

Garvin | Back in the Game

Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS

Zaf | Αστείο

Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf

Tianora | Anatello

Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ

Desi G | Aphrodite

Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe

Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια

Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras

Marseaux | Χάνομαι

Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister

Evangelia | Parea

Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia

Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance

Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης

Stefi | Europa

Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI

Leroybroughtflowers | Sabotage!

Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers

Stylianos | You & I

Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos

Stella Kay | You Are The Fire

Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas

Rikki | Agapi

Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music

The Astrolabe | Drop It

Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe

Basilica | Set Everything On Fire

Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica

Rosanna Mailan | Άλμα

Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian

Alexandra Sieti | The Other Side

Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis & Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis

H σειρά εμφάνισης στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού

Α’ Ημιτελικός

The Other Side – Alexandra Sieti Drop It – The Astrolabe Aphrodite – Desi G Ferto – Ακύλας Parea – Evangelia 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος Slipping Away – Niya Χάνωμα – Marseaux Άλμα – Rossana Mailan Europa – STEFI The Songwriter – Revery Chaos – Dinamiss YOU & I – STYLIANOS Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Β’ Ημιτελικός