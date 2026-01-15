Η Δανία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις αμερικανικές βλέψεις για τη Γροιλανδία και περνά από τις δηλώσεις στις πράξεις στέλνοντας στρατό και ξεκάθαρο μήνυμα αντίστασης.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε σήμερα λόγο για «θεμελιώδη διαφωνία» με τις ΗΠΑ σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας για την οποία έχει βλέψεις ο Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών.

Η Ουάσινγκτον και η Κοπεγχάγη συμφώνησαν να συστήσουν ομάδα εργασίας αλλά «αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι υπάρχει μία θεμελιώδης διαφωνία, επειδή η αμερικανική φιλοδοξία να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει στο ακέραιο», αναφέρει σε γραπτά σχόλια που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι βέβαια μία σοβαρή κατάσταση και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτού του σεναρίου», πρόσθεσε.

Καταφτάνει ο στρατός στη Γροιλανδία

Αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Δανίας, που μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό, προσγειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Νουούκ στη Γροιλανδία, καθώς η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν σχέδια για ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας εντός και πέριξ της αρκτικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κοινών Αρκτικών Επιχειρήσεων της Δανίας, η ανάπτυξη των δυνάμεων αποσκοπεί στην υποστήριξη των προετοιμασιών για επερχόμενες στρατιωτικές ασκήσεις.

#BREAKING #Greenland The first European troops have arrived in Greenland, Bild reports, with French and Danish forces already on the ground for joint exercises. 13 Bundeswehr soldiers are expected, with the UK, Canada, the Netherlands, Norway, and Sweden also taking part. pic.twitter.com/v3qnODJcrS — The National Independent (@NationalIndNews) January 15, 2026

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε κι ο Δανός ΥΠΕΞ

Χθες, Τετάρτη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λάκε Ράσμουσεν διαπίστωσε μια τέτοια «θεμελιώδη διαφωνία» και κατήγγειλε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, έπειτα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, και θα πρέπει να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς (της Δανίας και της Γροιλανδίας), που ανέδειξαν με σαφήνεια τη θέση του βασιλείου και απάντησαν στις αμερικανικές δηλώσεις», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.

Υποστήριξη από χώρες του ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα η Δανία εξασφάλισε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν μια στρατιωτική αποστολή σε υποστήριξη της Κοπεγχάγης.

«Υπάρχει ομοφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για το ότι μια ενισχυμένη παρουσία στην Αρκτική είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική ασφάλεια», προσθέτει η Φρεντέρικσεν.

«Η Δανία επένδυσε σημαντικά σε νέες ικανότητες στην Αρκτική. Και θα πρέπει να χαιρετίσω το ότι ένας ορισμένος αριθμός συμμάχων συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή σε κοινά γυμνάσια στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν».

