Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα πως «θα βρεθεί μια λύση» για την Γροιλανδία, αφότου ο δανός υπουργός Εξωτερικών και η γροιλανδή ομόλογός του διαπίστωσαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό.

Οι ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν νωρίτερα συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ. «Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Την ίδια ώρα από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου τέθηκε το δίλημμα στους κατοίκους της χώρας μέσω ανάρτησης. Το ερώτημα είναι απλό: «Γροιλανδέ, ποιο δρόμο θα πάρεις;»

Η ανάρτηση συνοδεύεται από σκίτσο το οποίο έχει δύο έλκηθρα που βρίσκονται σε σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά είναι οι ΗΠΑ και από την άλλη η Κίνα με τη Ρωσία.