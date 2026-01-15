Την ώρα που η κυβέρνηση με πανηγυρικό τρόπο υποδέχθηκε την νέα φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, «Κίμωνα», η αντιπολίτευση βρήκε ευκαιρία για κριτική ενώ δεν έλειψαν και τα καλωσορίσματα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα τραίνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων θέλησε στην αρχή της τοποθέτησης του να καλωσορίσει το νέο απόκτημα λέγοντας ότι «αποκτήθηκε από την πατρίδα μας με τις πολύ μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και ενισχύει έτσι την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού μας Ναυτικού».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρθηκε αιχμηρά κάνοντας λόγο για «στρατιωτικές φιέστες που είδαμε να διοργανώνει σήμερα το δίδυμο Μητσοτάκη Δένδια». Όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί η κυβέρνηση να κρύψει ουσιώδη ελλείμματα στην πολιτική άμυνας.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για «σόου», ενώ η εκτίμηση του ήταν ότι θα ήταν καλύτερο να έδιναν χρήματα για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που δεν έχει, όπως είπε η Μπελαρά. Ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης, είπε ότι είναι καλός οιωνός, ωστόσο, αναφέρθηκε και εκείνος τα βλήματα λέγοντας ότι θα άλλαζαν το συσχετισμό δυνάμεων ενώ άφησε μια υπόνοια ότι «δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι αυτό γίνεται έπειτα από πιέσεις της Τουρκίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δώρο του ΠτΔ

Σημειώνεται πάντως ότι το πρωί μαζί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη γέφυρα του «Κίμωνα» κατά την εν πλω υποδοχή της φρεγάτας ήταν ο Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χούπης, ο αρχηγός του Στόλου και οι αρχηγοί ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, οι πρώην υπουργοί Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης και Νίκος Παναγιωτόπουλος, η γαλλίδα πρέσβης στην Αθήνα, η βουλευτής Β´ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον πρωθυπουργό, οδηγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου, κάτω από τη γέφυρα. Εκεί η πρόσβαση είναι αυστηρά περιορισμένη και απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται κάθε φωτογράφιση και τα κινητά πρέπει να είναι κλειστά. Οι δυο τους, ξεναγήθηκαν από τον κυβερνήτη και στη συνέχεια χαιρέτησαν τους αξιωματικούς έναν προς έναν εκφράζοντας μαζί και τις ευχαριστίες τους για τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα.

Στη γέφυρα, όπου ελέγχεται η πορεία του πλοίου ο Κωνσταντίνος Τασούλας πρόσφερε ως δώρο στον κυβερνήτη μία μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου. «Μαζί με τα υπερσύγχρονα συστήματα έχει σημασία να σας προστατεύει και ο Αγιος Νικόλαος», είπε. Η εικόνα θα τοποθετηθεί στο γραφείο του κυβερνήτη. «Να σκέπει ο Αγιος Νικόλαος τον Κίμωνα μαζί με όλες τις εντυπωσιακές μορφές αυτοπροστασίας που διαθέτει ο ίδιος».