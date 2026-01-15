Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ προσκαλεί τον αναγνώστη σε ένα πολυδιάστατο ταξίδι εικόνων, ιδεών και μεγάλων αφηγήσεων, εκεί όπου η διεθνής επικαιρότητα συναντά τον πολιτισμό, το στιλ και τη σύγχρονη ματιά στον κόσμο.

Στο εξώφυλλο, η Camilla Morone, η εκθαμβωτική νέα super star του Χόλιγουντ. Η Αμερικανοαργεντινή ηθοποιός, που θεωρείται ήδη το νέο παγκόσμιο sex symbol, πρωταγωνιστεί σε τρεις πολυσυζητημένες τηλεοπτικές υπερπαραγωγές, ενώ η αισθησιακή σκηνή της από το εξαιρετικά επιτυχημένο The Night Manager με τους δύο γοητευτικούς συμπρωταγωνιστές της έχει προκαλέσει διεθνή φρενίτιδα. Μόλις 28 ετών, πανέμορφη και ταλαντούχα, η Morone δείχνει ξεκάθαρα πως ήρθε για να μείνει.

Στις σελίδες του τεύχους, ένα εκτενές αφιέρωμα στην Αγκάθα Κρίστι αποκαλύπτει τα μυστήρια της «βασίλισσας του μυστηρίου». Από τις μυθικές πωλήσεις δισεκατομμυρίων αντιτύπων μέχρι την περιβόητη εξαφάνισή της, η ζωή της θρυλικής Βρετανίδας συγγραφέως αποδεικνύεται εξίσου συναρπαστική με τις υποθέσεις των εμβληματικών ηρώων της, του Ηρακλή Πουαρό και της Μις Μαρπλ.

Οι Άνδεις, η μεγαλύτερη σε μήκος οροσειρά της Γης και ραχοκοκαλιά της Νότιας Αμερικής, παρουσιάζονται ως ένας εύθραυστος παράδεισος μοναδικής βιοποικιλότητας, που σήμερα απειλείται σοβαρά από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά των μεγάλων μουσείων, με νέους εκθεσιακούς χώρους και εντυπωσιακές επεκτάσεις από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι τη Νάπολη, το Άμπου Ντάμπι, το Μπενίν Σίτι της Νιγηρίας και την Αθήνα, προσφέροντας σύγχρονες συλλογές, αρχιτεκτονική αιχμής και πρωτοποριακές εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Στο πεδίο της υπερπολυτέλειας, το ακριβότερο σαλέ στον κόσμο ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του το 2028 στο Γκστάαντ της Ελβετίας. Το Obertbort Chalet φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο σύμβολο του luxury real estate, με κόστος ενοικίασης που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ρουάντα παρουσιάζεται ως το πράσινο αύριο της Αφρικής: ένας τόπος όπου η μνήμη μετατρέπεται σε δύναμη, η φύση σε καταφύγιο και το ταξίδι σε εμπειρία ουσιαστικής αναγέννησης.

Τέλος, ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, ο «μαέστρος της ελπίδας», ξεδιπλώνει το όραμά του. Ο σπουδαίος Βενεζουελανός καλλιτέχνης, με πλούσιο βιογραφικό και έντονη φιλανθρωπική δράση, αναλαμβάνει τη μουσική διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή.

