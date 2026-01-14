Στην «καρδιά» του χειμώνα, το Ηarper’s Bazaar Greece που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με το ΒΗΜΑ, συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια που θα σας εξασφαλίσουν την άνεση και το εμβληματικό στυλ που προστάζει η εποχή, ταξιδεύει μέχρι τους Δολομίτες αντλώντας έμπνευση από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κορτίνα και επιλέγει για cover girl μία υπέροχη γυναίκα, που παρά την λαμπερή της καριέρα και προσωπική ζωή, διοχετεύει καθημερινά την αστείρευτη ενέργεια και ευαισθησία της σε πολύτιμη κοινωνική προσφορά.

Ο λόγος, για την Νατάλια Βοντιάνοβα. Μοντέλο, φιλάνθρωπος, επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας και υπερ-μαμά, είναι μια αληθινή δύναμη της φύσης, κινούμενη από μία εξαιρετικά τρυφερή καρδιά που την αναδεικνύει καθημερινά στην απόλυτη superwoman της πραγματικής ζωής.

Λίγο πριν κάνουν την εμφάνισή τους στις βιτρίνες οι πρώτες δημιουργίες της ανοιξιάτικης σεζόν, παρουσιάζουμε τις κυρίαρχες τάσεις που είδαμε στις πασαρέλες του Παρισιού, του Μιλάνου και της Νέας Υόρκης και ξεχωρίζουμε τα σύνολα που μας εντυπωσίασαν και που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας.

Το θέατρο υπήρξε πάντα ο φυσικός χώρος της Λουκίας Μιχαλοπούλου, ενώ η τηλεόραση µια επιλεκτική συνθήκη. Στους «Αθώους», που κάνουν πρεµιέρα στο Mega στις 5 Φεβρουαρίου, επιστρέφει µε έναν ρόλο που κινείται στο περιθώριο και στην ελευθερία.

Παράλληλα, στην «Ηλέκτρα εντός», σε σκηνοθεσία Δηµήτρη Τάρλοου, συνεχίζει µια διαδροµή βαθιάς αφοσίωσης στο κείµενο, το ρίσκο και στη συλλογική εµπειρία της σκηνής. To θέατρο είναι ένας μαγικός τόπος, όπου μπορείς να “ξεφοβηθείς” τον θάνατο και όπου ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται” εξομολογείται μεταξύ άλλων στο Harper’s Bazaar Greece.

Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου “Όλα τα Μάτια Πάνω Μου”, περιγράφει μία τυπική του ημέρα στο Παρίσι, όπου ζει, και παραδέχεται πως η συνέπεια και η προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο ημερήσιο πρόγραμμα τον ανταμοίβει με έμπνευση και αλεπάλληλες επιτυχίες.

Τέλος, η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Chloe, Chemena Kamali εξηγεί το όραμά της για το γαλλικό house, αποκαλύπτει ποιο είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει στην γκαρνταρόμπα της και από το οποίο διαθέτει 600 (!!!) κομμάτια, ενώ ανατρέχει με ρομαντική διάθεση στα πρώτα βήματα της υπέροχης καριέρας της.

HARPER’S BAZAAR GREECE

Κυκλοφορεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με το ΒΗΜΑ