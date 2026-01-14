5 το πρωί: Το πόρισμα για το μπλακ άουτ – Πιθανή απόβαση αγροτών στην Αθήνα – Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΔΣ η Καρυστιανού
Στην παρωχημένη τεχνολογία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποδίδει το πόρισμα το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών. Την ίδια ώρα οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα για το ενδεχόμενο απόβασης στην Αθήνα με τα τρακτέρ
Το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
- Το πόρισμα: Ανακοινώθηκε χθες το πόρισμα, το οποίο αποδίδει την αναστολή λειτουργίας του FIR Αθηνών σε τεχνικό πρόβλημα που συνδέεται με το υφιστάμενο σύστημα Επικοινωνιών Φωνής της ΥΠΑ και τις υποστηρικτικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές, οι οποίες βασίζονται σε παρωχημένη τεχνολογία SDH εκτός υποστήριξης, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις αξιοπιστίας.
- Χαμηλή διακινδύνευση – ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων: Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε χαμηλής διακινδύνευσης για την ασφάλεια πτήσεων και δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, ωστόσο η Επιτροπή εισηγείται την επίσπευση της μετάβασης σε τεχνολογία VoIP, την ενίσχυση του συντονισμού ΥΠΑ–ΟΤΕ και την αναβάθμιση της εποπτείας και των κρίσιμων υποδομών
- Τι λένε οι Ελεγκτές: Δικαιωμένοι από το πόρισμα δήλωσαν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, καταγγέλοντας απαρχαιωμένα συστήματα. Μάλιστα θέτουν πολλά ερωτήματα για το πώς θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί η αεροπορική ζήτηση το καλοκαίρι.
Οι «πρόθυμοι» αγρότες στο Μαξίμου, τα 62 μπλόκα με τρακτέρ στην Αθήνα
- Ποιοι πήγαν στο Μαξίμου; Εκπρόσωποι από 18 αγροτικούς συλλόγους και μπλόκα, που έχουν αποσχιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως δήλωσαν οι ίδιοι στο «Βήμα», το ραντεβού ήταν σε ένα καλό κλίμα και «άνοιξε ένας διάλογος».
- Τι λέει η κυβέρνηση; «Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. «Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια», πρόσθεσε σχετικά με τα 62 μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής που παραμένουν στους δρόμους.
- Πώς συνεχίζουν τα 62 μπλόκα; Σε σύσκεψη που έχουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σήμερα, αναμένεται να τεθεί επί τάπητος μία νέα δράση κλιμάκωσης με συλλαλητήριο στην Αθήνα με τρακτέρ. Οι ίδιοι, όπως δηλώνουν στο «Βήμα», καλούν την κυβέρνηση σε ένα νέο ραντεβού με τους 35 εκλεγμένους εκπροσώπους τους και τον Πρωθυπουργό.
Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού
- Η ανάρτηση: Η Μαρία Καρυστιανού, με αιχμηρή δήλωσή της, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 καταγγέλλοντας παρατυπίες και «τρικλοποδιές στο έργο της». Αναφερόμενη στην επιστολή των μελών που ζητούσαν την παραίτησή της έκανε λόγο για «άκυρη σε νομικό επίπεδο, και κυρίως απογοητευτική σε ηθικό επίπεδο, απόφαση».
- Η αιχμή για τα οικονομικά του Συλλόγου: Στη δημοσίευση της αναφέρεται και στην «άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων» του Συλλόγου από μέλη του, «με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου». Κάνει επίσης αναφορά σε mail που απέστειλε τον περασμένο Αύγουστο προς τα μέλη του Δ.Σ για σύγκληση επείγουσας συνεδρίασης, με τα μέλη ωστόσο -όπως λέει η ίδια- να μη συναινούν.
- Δεύτερη δημοσκοπικά: Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού δείχνει να αλλάζει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Το 14,5% πιστεύει ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάξει την ψήφο του για χάρη της Καρυστιανού, με το κόμμα της να εμφανίζεται δημοσκοπικά δεύτερο. Δείχνει να αντλεί μεγάλο μέρος ψήφων από τους αναποφάσιστους ή από εκείνους που ψηφίζουν μικρότερα κόμματα.
Novartis: Τελεσίδικα ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες
- Οι ποινές: Τελεσίδικα ένοχοι κρίθηκαν σε δεύτερο βαθμό οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος δέκα πολιτικών προσώπων, καθώς οι καταγγελίες τους δεν επιβεβαιώθηκαν. Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, επιβάλλοντας ποινές 28 και 25 μηνών αντίστοιχα, με τριετή αναστολή. Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο και σε ευρωπαϊκά όργανα.
- Το σχόλιο Σαμαρά: Την απόφαση του Εφετείου σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς, ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποίησαν οι δύο ψευδομάρτυρες, κάνοντας λόγο για πιστοποίηση της πολιτικής σκευωρίας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι οι «σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς» και επεσήμανε ότι ήταν κάτι που «ομολόγησε ο ηθικός αυτουργός Αλέξης Τσίπρας».
- Η αντίδραση Λοβέρδου: Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Εφετείου εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας για πλήρη δικαίωση. Ο κ. Λοβέρδος άφησε αιχμές κατά όσων, όπως είπε, συνέδραμαν τη σκευωρία, κατονομάζοντας τον τότε πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε ότι επέλεξε συνειδητά να στηρίξει τους ψευδομάρτυρες τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής και χώρας.
Ιράν: Βαριά καταστολή ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και ο Τραμπ πιέζει
- Τα μηνύματα Τραμπ: Να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, μέχρι «να έρθει βοήθεια», κάλεσε τους διαδηλωτές στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα» είπε. Παράλληλα ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει συναλλαγές με το Ιράν.
- Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ από Ρωσία: Τις παρεμβάσεις Τραμπ σχολίασε το ρωσικό ΥΠΕΞ. «Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις καθοδηγούμενες από το εξωτερικό αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επίθεση κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια».
- Το καθεστώς αντέχει ακόμα: Ειδικοί στο Reuters εκτίμησαν ότι παρά τους χιλιάδες νεκρούς, τις μαζικές διαδηλώσεις και τη διεθνή πίεση, η κορυφή της ιρανικής ηγεσίας και των θεσμών ασφαλείας της χώρας παραμένουν ενωμένοι και ισχυροί.
