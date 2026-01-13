Ανήσυχοι αλλά δικαιωμένοι για τα όσα καταγγέλλουν τα τελευταία χρόνια περί απαρχαιωμένου συστήματος επικοινωνίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής για τα αίτια του μπλακάουτ στο FIR (Flight Information Region – Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων) Αθηνών, δηλώνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Το πόρισμα μάς δικαιώνει πλήρως, εκατό τοις εκατό, σε όλα αυτά που καταγγέλλουμε για απαρχαιωμένα συστήματα. Μάλιστα, η αναφορά στο πόρισμα ότι είναι αδύνατη η παροχή οποιονδήποτε εγγυήσεων για τη λειτουργία των συστημάτων, μάς κάνει να αναρωτιόμαστε αν εντέλει είναι, ή όχι, ασφαλές να τα χρησιμοποιούμε», δηλώνει στο ΒΗΜΑ η Όλγα Τόκη η οποία εργάζεται ως ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στην Προσέγγιση του αεροδρομίου και είναι β’ αντιπρόεδρος της Ένωσής τους.

Πολλά ερωτήματα για το καλοκαίρι

Σύμφωνα με την κυρία Τόκη, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος τίθενται πολλά ερωτήματα για το πώς θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί η αεροπορική ζήτηση το καλοκαίρι.

«Ελπίζω η διοίκηση της ΥΠΑ να δώσει τις ανάλογες εξηγήσεις για όσα ντροπιαστικά αναφέρονται στο πόρισμα σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν καταγγείλει επανειλημμένως την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών, ζητώντας την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Επίσης, από την ημέρα του μπλακάουτ έχουν προειδοποιήσει ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν θα προσφέρουν υπερεργασία την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, κάτι το οποίο θα σημάνει την κατακόρυφη αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων.