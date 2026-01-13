«Έχουμε διαφοροποιημένη θέση. Πιστεύουμε πως ό,τι και να έχεις πρέπει να τα συζητήσεις», σημειώνει στο «Βήμα» ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου στο τετ α τετ με τον Πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσιλιάς, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων, που ήταν κι εκείνος στη συνάντηση με την κυβέρνηση, δηλώνει στο «Βήμα», ότι: «Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους».

Πώς ήταν η συνάντηση αγροτών και Πρωθυπουργού;

Ο Μάρκος Λέγγας ανέφερε ότι ήδη πριν πάνε στη συνάντηση σε επίπεδο Κορινθίας είχαν θέσει τα αιτήματά τους, τα οποία είχαν γίνει αποδεκτά. Προσθέτει δε, ότι βάσει της νέας ΚΑΠ η κυβέρνηση τούς τόνισε πως το αγροτικό ζήτημα είναι κάτι που θα τεθεί ψηλά στην ατζέντα και μέσα στη Βουλή. Ο Δημήτρης Τσιλιάς συμπληρώνει πως ο διάλογος ήταν υψηλού επιπέδου, «διάλογος ουσίας».

Ο Μάρκος Λέγγας επισημαίνει πως γενικά το τετ α τετ στο Μέγαρο Μαξίμου κύλησε σε ένα καλό κλίμα που δε μένει στα λόγια, «άνοιξε ένας διάλογος».

«Δε βγήκαμε στους δρόμους να ζητήσουμε λεφτά, βγήκαμε στους δρόμους, για να μας ακούσουν», εξηγεί ο Δημήτρης Τσιλιάς. Μάλιστα, σημειώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιρνε θέση σε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος, «περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει. Η κυβέρνηση μάς έδειξε ότι μας ακούει και ανοίγει την πόρτα του διαλόγου. Μάλιστα, υπήρξαν επί μέρους εξειδικεύσεις, όπως στον τρόπο που κάνει ελέγχους η ΑΑΔΕ».

Τι θα ακολουθήσει;

«Περιμένουμε να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις που μας υποσχέθηκαν στη συνέχεια», αναφέρει ο Δημήτρης Τσιλιάς για τα επόμενα βήματα αυτών που πέρασαν το κατώφλι του Μαξίμου. «Αναμένουμε να υπάρξει ένα θεσμοθετημένο όργανο για τους αγρότες και εντός της Βουλής, και μέσω της Διακομματικής Επιτροπής», συμπληρώνει ο Μάρκος Λέγγας.

Όσον αφορά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur, όπως δηλώνει ο Μάρκος Λέγγας δεν υπήρξε χρόνος για συζήτηση. Παράλληλα, ο ίδιος διευκρινίζει ότι: «Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Τα πρωτόκολλα θα είναι ίδια με της Ευρώπης και σε αυτές τις χώρες και θα αλλάξουν, όπου χρειαστεί. Τα ΠΟΠ προϊόντα θα “θωρακιστούν”». Ακόμα, προσθέτει ότι «οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, αλλά επαφίονται στους ελέγχους που θα γίνονται από την πλευρά της ΕΕ».

Τι λένε για τα 62 μπλόκα;

«Δε θέλω να καταδικάσω το σύνολο των αγροτών που βρίσκονται στα άλλα μπλόκα, που τώρα μας λοιδορούν. Αποκαλύπτονται οι προθέσεις τους τώρα και οι μη προθέσεις τους», λέει από την πλευρά του ο Δημήτρης Τσιλιάς. Τονίζει δε, ότι «εμείς διαχωρίσαμε τη θέση μας».

«Δε γίνεται να κάθεσαι και να πετροβολάς», συμπλήρωσε ο Μάρκος Λέγγας αναφερόμενος στην άρνηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που αρνήθηκαν να πάνε σε διάλογο, μετά την απόρριψη των όρων τους. «Εμείς είμαστε τα μπλόκα του διαλόγου και οι άλλοι είναι απομονωμένοι».