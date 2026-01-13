Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Εφετείου στην υπόθεση της Novartis εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση.

«Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι ψευδομάρτυρες της υπόθεσης κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι και για τα δύο αδικήματα.

Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος άφησε αιχμές κατά όσων, όπως είπε, συνέδραμαν τη σκευωρία, κατονομάζοντας τον τότε πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε ότι επέλεξε συνειδητά να στηρίξει τους ψευδομάρτυρες τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής και χώρας.

Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος. Ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα και για τα δύο αδικήματα και από το εφετείο οι ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Νοβάρτις. Ένοχοι κρίθηκαν και στη συνείδησή μας όσοι τους συνέδραμαν, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε συνειδητά… — Andreas Loverdos (@a_loverdos) January 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τελεσίδικα καταδικάστηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες που κατήγγειλαν, χωρίς να επιβεβαιωθούν από τις δικαστικές έρευνες, για δωροληψία από την Novartis δέκα πολιτικών.

Το δικαστήριο που τους δίκασε σε δεύτερο βαθμό, (Εφετείο) τους έκρινε ενόχους όπως και στον πρώτο βαθμό.

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Μαρία Μαραγγέλη που διετέλεσε πρόσωπο εμπιστοσύνης του άλλοτε ισχυρού άνδρα της εταιρείας Κωνσταντίνου Φρουζή και ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης που υπήρξε στέλεχος της Novartis, είχαν καταγγείλει στην Εισαγγελία Διαφθοράς δέκα σημαίνοντες πολιτικούς, μεταξύ των οποίων πρώην πρωθυπουργούς, όπως τον Αντώνη Σαμαρά και τον Παναγιώτη Πικραμένο αλλά και άλλους, Γιάννη Στουρνάρα, Ευάγγελο Βενιζέλο, Ανδρέα Λοβέρδρο, Αδωνι Γεωργιάδη και λοιπούς ως δωρολήπτες από την Novartis, προκαλώντας πολιτικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, που ταλάνισε την πολιτική ζωή και πυροδότησε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για πάνω από πέντε χρόνια.