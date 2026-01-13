Με την προτροπή να συνεχίζουν τις διαδηλώσεις, μέχρι «να έρθει βοήθεια», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις διαδηλώσεις στο Ιράν, ρίχνοντας λάδι στην φωτιά που καίει εδώ και μέρες.

Πιο συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΤΕ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Δεν είναι σαφές τι εννοεί ο Τραμπ με τη φράση «η βοήθεια έρχεται», ωστόσο η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι οι αεροπορικές επιδρομές συγκαταλέγονται στις «πολλές, πολλές επιλογές» που εξετάζει ο πρόεδρος, προσθέτοντας πάντως ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή».

Απάντηση από Μόσχα στις παρεμβάσεις Τραμπ

Τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ των διαδηλωτών, αλλά και τις απειλές του για πλήγματα εναντίον του Ιράν, καταδίκασε η Ρωσία κάνοντας λόγο για «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν. Όπως μάλιστα υποστήριξε η Μόσχα οι απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιδρομές κατά της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις καθοδηγούμενες από το εξωτερικό αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επίθεση κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.