Την απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση Novartis σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός, ένα από τα πολιτικά που στοχοποίησαν οι δύο ψευδομάρτυρες, έκανε λόγο για πιστοποίηση της πολιτικής σκευωρίας.

Ο κ. Σαμαράς τονίζει στη δήλωσή του ότι οι «σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς» και επεσήμανε ότι ήταν κάτι που «ομολόγησε ο ηθικός αυτουργός Αλέξης Τσίπρας».

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα…»