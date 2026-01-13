Τελεσίδικα καταδικάστηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες που κατήγγειλαν, χωρίς να επιβεβαιωθούν από τις δικαστικές έρευνες, για δωροληψία από την Novartis δέκα πολιτικών.

Το δικαστήριο που τους δίκασε σε δεύτερο βαθμό, (Εφετείο) τους έκρινε ενόχους όπως και στον πρώτο βαθμό.

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Μαρία Μαραγγέλη που διετέλεσε πρόσωπο εμπιστοσύνης του άλλοτε ισχυρού άνδρα της εταιρείας Κωνσταντίνου Φρουζή και ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης που υπήρξε στέλεχος της Novartis, είχαν καταγγείλει στην Εισαγγελία Διαφθοράς δέκα σημαίνοντες πολιτικούς, μεταξύ των οποίων πρώην πρωθυπουργούς, όπως τον Αντώνη Σαμαρά και τον Παναγιώτη Πικραμένο αλλά και άλλους, Γιάννη Στουρνάρα, Ευάγγελο Βενιζέλο, Ανδρέα Λοβέρδρο, Αδωνι Γεωργιάδη και λοιπούς ως δωρολήπτες από την Novartis, προκαλώντας πολιτικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, που ταλάνισε την πολιτική ζωή και πυροδότησε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για πάνω από πέντε χρόνια.

Οι καταγγελίες τους δεν αποδείχθηκαν από κανένα άλλο στοιχείο και τελικά ήρθη η προστασία που τους είχε παρασχεθεί, και δικάστηκαν μετά από χρόνια για τις ψευδείς καταθέσεις σε βάρος των πολιτικών προσώπων.

Οι ίδιοι, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, στις δίκες που ακολούθησαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, επιχείρησαν να πείσουν, ότι τα καταγγελόμενα υπήρξαν προϊόν γνώσεως τους από άλλους και ότι πάντως είπαν όσα γνώριζαν.

Ωστόσο, το γεγονός ότι από τις πολυετείς έρευνες των δικαστικών αρχών δεν προέκυψαν στοιχεία επιβεβαίωσης των όσων κατήγγειλαν τους οδήγησε στο εδώλιο και στην καταδίκη τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, έστω σε μικρές ποινές γιατί αυτές προβλέπει ο νόμος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Και στις δύο δίκες, οι πολιτικοί που υπέστησαν πρωτοφανή πολιτικό και ηθικό διασυρμό κατέθεσαν ως μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Στουρνάρας και η σύζυγος του Λίνα Νικολοπούλου και άλλοι.

Οι ποινές

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές με τριετή αναστολή. Συγκεκριμένα στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη επιβλήθηκε ποινή 25 μηνών και στην Μαρία Μαραγγέλη 28 μηνών.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφορας μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους.

Επιπλέον το δικαστήριο, όπως είπε ο πρόεδρος της δίκης, για τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος διαβιβάζει αντίγραφα της δίκης στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχών ποινικών αδικημάτων του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη και συγκεκριμένα για προσπάθεια αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς.

Προσφυγή στον ανώτατο βαθμό προανήγγειλε ο Δεσταμπασίδης

Ως κατάφωρα άδικη χαρακτήρισε τη σε βάρος του καταδικαστική απόφαση ο Φιλήστωρ Δεσταμπασίδης, ο οποίος επισήμανε ότι σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο και σε ευρωπαϊκά όργανα.

Η διαφορά των ερευνών σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Πέραν των μαρτυρικών καταθέσεων που απογύμνωσαν τις καταθέσεις των καταδικασθέντων πλέον ως ψευδομαρτύρων, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη σε έρευνα που διενήργησε, αποκάλυψε ότι και οι δύο Δεσταμπασίδης και Μαραγγέλη μπήκαν σε καθεστώς προστασίας και ποινικής ασυλίας στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν τέτοιο δικαίωμα και χωρίς να είναι νόμιμη η ένταξή τους σε αυτό, καθώς είχαν εισπράξει 17 και 10 εκατομμύρια από τις αμερικανικές αρχές για όσα εκεί κατήγγειλαν για παράνομες πρακτικές της Novartis.

Η νομοθεσία στην Ευρώπη και στην χώρα μας απαιτεί για να είναι κάποιος σε καθεστώς προστασίας ως μάρτυρας σε μια υπόθεση να μην έχει κανένα οικονομικό όφελος για την εν λόγω υπόθεση.

Στις ΗΠΑ, πάντως η έρευνα για τον φαρμακευτικό κολοσσό αφορούσε σε παράνομες πρακτικές που νόθευαν τον ανταγωνισμό και τελικά επιβλήθηκαν μεγάλα πρόστιμα στην Novartis από τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ.

Στη χώρα μας η έρευνα στράφηκε προς τους πολιτικούς και με τεράστια ευθύνη των αρμοδίων τότε δικαστικών αρχών, τελικά έμειναν ατιμώρητοι εκατοντάδες γιατροί και μετέχοντες στο σύστημα υγείας για δωροδοκίες από την Νovartis, καθώς οι έρευνες αναλώθηκαν στις καταγγελίες για τους πολιτικούς που δεν αποδείχθηκαν, ενώ το πλήγμα από την όλη υπόθεση σε βάρος του πολιτικού συστήματος, των δημοκρατικών θεσμών και κυρίως της δικαιοσύνης υπήρξε βαθύ.