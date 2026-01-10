Συνεδριάζει σήμερα Σάββατο 10/1 στις 10.00 το πρωί το ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επί τάπητος αναμένεται να βρεθούν οι τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένονται αλλαγές στην ηγεσία ενώ δεν φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις για κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής.

Το ΚΥΣΕΑ θα ανανεώσει μετά την παρέλευση διετίας για ένα έτος την θητεία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές Παρασκευή, εγκρίθηκε επί της αρχής με 160 θετικές ψήφους το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα Εποχή», το οποίο έχει συγκεντρώσει πολλές αντιδράσεις από στρατιωτικούς, αλλά και σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση.

Σε σύνολο 295 ψηφισάντων, το νομοσχέδιο καταψήφισαν 134 βουλευτές, ενώ «παρών» δήλωσε ένας βουλευτής.

Ο Νίκος Δένδιας, φανερά συγκινημένος, εξέφρασε τον σεβασμό του και τις ευχαριστίες του προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης, που στήριξαν το νομοσχέδιο, παρά το πολιτικό κόστος, όπως είπε και ενώ υπήρξαν «πυρά» και από βουλευτές της παράταξης του. «Δεν φτιάχνονται τα Κράτη με αναβολή λήψης μέτρων, για διαβούλευση στο μέλλον. Έτσι δεν πάμε πουθενά», πρόσθεσε.