Με 160 θετικές ψήφους εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα Εποχή», το οποίο έχει συγκεντρώσει πολλές αντιδράσεις από στρατιωτικούς, αλλά και σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. Σε σύνολο 295 ψηφισάντων, το νομοσχέδιο καταψήφισαν 134 βουλευτές, ενώ «παρών» δήλωσε ένας βουλευτής.

Η διήμερη συζήτηση ολοκληρώθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, που αιτήθηκε επί της αρχής το ΚΚΕ, αλλά και το ΠαΣοΚ σε συγκεκριμένα άρθρα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας καυτηρίασε τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «δεν άντεξαν και αναφέρομαι κυρίως στο ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τμήμα της Νέας Αριστεράς, το βάρος της ευθύνης να στηρίξουν ένα νομοθέτημα που και με δική τους ευθύνη δημιουργήθηκε».

Αντιθέτως, ο Νίκος Δένδιας, φανερά συγκινημένος, εξέφρασε τον σεβασμό του και τις ευχαριστίες του προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης, που στήριξαν το νομοσχέδιο, παρά το πολιτικό κόστος, όπως είπε και ενώ υπήρξαν «πυρά» και από βουλευτές της παράταξης του. «Δεν φτιάχνονται τα Κράτη με αναβολή λήψης μέτρων, για διαβούλευση στο μέλλον. Έτσι δεν πάμε πουθενά», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο, είπε ότι «η χώρα δεν είχε ούτε ένα σμήνος drones. Περάσαμε 4 νομοθετήματα. Αύξηση μισθών, που εν μέρει μόνο, αμφισβητήθηκε ότι η αύξηση προέρχεται από εξοικονομήσεις και όχι από την τσέπη του έλληνα φορολογουμένου, με επιπλέον καταβολή». «Πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική ενότητα. Δε θα επιτρέψουμε, εμείς της ΝΔ, τη δημιουργία πολλών ή δύο ταχυτήτων. Ιστορικά, είμαστε το ουσιαστικό λαϊκό κόμμα που συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις», σημείωσε.

Ξιφούλκησε κατά των «ανταρτών», λέγοντας ότι, «αντί να επικρατεί ομοψυχία, ομόνοια, συναντίληψη, επικρατεί φατριασμός και προσπάθεια για την τελευταία ψήφο όποιου δυσαρεστείται από τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Δεν στερείται η ΝΔ από ένστικτο πολιτικής επιβίωσης. Το ότι δυσαρεστούμε συγκεκριμένη τάξη, δείχνει και το μέτρο της εθνικής ανάγκης». Έκανε λόγο για ευθύνη που υπερβαίνει την αίθουσα, λέγοντας οτι ο πρωθυπουργός και ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, «να μην βρεθεί στη δυσχερή θέση που βρέθηκε ο Κώστας Καραμανλής, το 1974, να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα».

«Γαλάζια» βέλη

Εκτός από την κριτική της αντιπολίτευσης, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αιχμή τις αντιδράσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Παναγιώτοπουλος, αφού αναγνώρισε ότι ο υπουργός «έχει δείξει ότι ακούει, με τις βελτιώσεις που έκανε», ανέφερε ότι «το εύρος και η έντασή τους» τον προβληματίζει, όπως «πρέπει να μας προβληματίσει όλους», τονίζοντας ότι η συνθήκη συμπόρευσης της πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών «πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού».

Ειδικότερα για τους υπαξιωματικούς, τόνισε πως οι όροι εξέλιξης τους μεταβάλλονται «επί τα χείρω».«Αφαιρεί καταληκτικούς βαθμούς. Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή, αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο. Για ποιο λόγο είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία, αλλά ως ελάχιστη ηθική, περισσότερο οικονομική, λιγότερο αμοιβή, για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για αυτό, πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας», όπως εξήγησε, ενώ προειδοποίησε πως τα στελέχη αυτά «δεν πρέπει να τρέχουν στα δικαστήρια».

«Μια δεύτερη ματιά, αναφορικώς με τη δυνατότητα προαγωγής τους, θα ήταν κρίσιμη. Να μη νιώθει αδικημένο κανένα στέλεχος, το οποίο υπηρετεί», ανέφερε από την πλευρά του ο πρώην Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Να δοθεί ένας επιπλέον βαθμός σε συγκεκριμένες σειρές αξιωματικών, εξ υπαξιωματικών που «αδικούνται» (που αποφοίτησαν το ’93, το ’94 και το ’95) ζήτησε από τον Νίκο Δένδια ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς, προτείνοντας έναν επιπλέον βαθμό και για τους υπαξιωματικούς που έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.