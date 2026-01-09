Η καθημερινότητα και τα προβλήματά της, γεγονότα που συντάραξαν την ελληνική κοινωνία, μουσικοχορευτικές υπερπαραγωγές, βιογραφίες προσωπικοτήτων που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα αποτελούν, ως επί το πλείστον, τη θεματολογία των σύγχρονων Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων.

Το αντιλαμβάνεται κανείς αμέσως μόλις ρίξει μια ματιά στα θεατρικά της σεζόν όπου επιτυχημένα συγγραφικά δίδυμα συνυπάρχουν με δημιουργικές συλλογικότητες δημιουργώντας έργα που προέκυψαν μετά από ενδελεχή έρευνα και ιστορικά τεκμήρια ή από την εσωτερική ανάγκη των δημιουργών να σκιαγραφήσουν την εποχή τους και να ξεκινήσουν διάλογο με το ευρύ κοινό.

Επιλέξαμε μερικές από τις παραστάσεις της φετινής σεζόν, που μας δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του σύγχρονου ελληνικού θεατρικού λόγου και των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτόν.

Θέατρο Εμπορικόν

Ένα κάποιο κενό

Μετά το «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και παρουσιάστηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές, και το «Ενενήντα», που εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, η Βαλέρια Δημητριάδου μάς δίνει το τρίτο θεατρικό της έργο, το «Ένα κάποιο κενό». Επτά ιστορίες, επτά διαφορετικοί άνθρωποι, επτά παράλληλες διαδρομές που όμως κάπως τέμνονται. Μια γυναίκα που μόλις γέννησε και προσπαθεί να αναγνωρίσει ξανά τον εαυτό της, ένα ζευγάρι μεσήλικων που μένει για πρώτη φορά μόνο του, χωρίς τα παιδιά του, ένας εργένης ταξιτζής που υποστηρίζει τη μοναχικότητα από επιλογή ως στάση ζωής, ένας τελειόφοιτος Νομικής που αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα, ένας νεαρός ανάπηρος μουσικός που αναζητά χώρο για δημιουργία και μια νεαρή γυναίκα που παλεύει με τη φθορά του χρόνου. Η Δημητριάδου υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, σε ένα θεατρικό που μιλά για τις καθημερινές αγωνίες και τα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου.

Κέικ

Ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό σε μια πολυκατοικία, μία μίνι συνέλευση για τα σκουπίδια στην είσοδο, γίνεται η αφορμή για να αποκαλυφθούν όσα συνήθως μένουν καλά κρυμμένα. Υποψίες, προκαταλήψεις, φόβοι και προσωπικά αδιέξοδα περνούν στην επιφάνεια, όσο ο χρόνος κυλά και ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο. Το «Κέικ», το θεατρικό του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη είναι ένα έργο φαινομενικά μικρής κλίμακας που όμως οδηγεί σε μεγάλες αλήθειες. Ένα στυλ που χαρακτηρίζει τον Χατζηγιαννίδη, έργα του οποίου έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θανάσης Ζερίτης. Χιούμορ με αρκετές δόσεις πικρής αλήθειας και μιας υπόγειας μελαγχολίας.

Θέατρο Embassy

Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε

Στη μουσικοθεατρική παράσταση «ΜΑΡΙΚΑ με είπανε, ΜΑΡΙΚΑ με βγάλανε», ο Οδυσσέας Ιωάννου προσεγγίζει τις δύο θρυλικές μορφές του ρεμπέτικου, τις Μαρίκα Παπαγκίκα και Μαρίκα Νίνου δίνοντας τους φωνή να εκφραστούν ελεύθερα, να αφηγηθούν, να διαφωνήσουν, να θυμηθούν και να φανταστούν. Γεγονότα που συνέβησαν συνυπάρχουν με εκείνα που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί με απώτερο στόχο να σκιαγραφηθεί η προσωπικότητα τους.

Η γραφή του Ιωάννου, αναγνωρίσιμη πλέον, έχει ρυθμό, καθαρότητα και βαθιά γνώση του ελληνικού τραγουδιού. Η μουσική του Γιώργου Ανδρέου, σε διάλογο με τα κείμενα του Ιωάννου, λειτουργεί ως συνέχεια της αφήγησης. Σμυρνέικα, ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια μαζί με νέα έργα γραμμένα ειδικά για την παράσταση, δημιουργώντας ένα τοπίο οικείο και ταυτόχρονα ανοιχτό σε νέες αναγνώσεις. Η απουσία ανδρικού πρωταγωνιστικού ρόλου μετατοπίζει το ενδιαφέρον αποκλειστικά στις γυναικείες φωνές και στις ιστορίες τους.

Θέατρο Ήβη

Νίκος Ξυλούρης – ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Το έργο της φιλολόγου και συγγραφέα, Ζαχαρένιας Πετράκη φιλοδοξεί, μέσα από μακρόχρονη έρευνα και συστηματική μελέτη αρχειακού υλικού, να προσεγγίσει μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, τον Νίκο Ξυλούρη. Μέσα από μαρτυρίες, τεκμήρια και επιλεγμένα γεγονότα, σκιαγραφείται η πορεία του από τα Ανώγεια της Κρήτης τα χρόνια της Κατοχής έως την Αθήνα της δεκαετίας του 1970, όπου η φωνή του συνδέθηκε άρρηκτα με την αντίσταση και την ελευθερία. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η παρουσία της συζύγου του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανίας, της οποίας οι αφηγήσεις αξιοποιούνται από την Πετράκη με λεπτότητα και διακριτικότητα.

Θέατρο Μικρό Χορν

Άγριος σπόρος

Ο Γιάννης Τσίρος ανήκει σε εκείνη τη γενιά συγγραφέων που έφεραν στο ελληνικό θέατρο μια γραφή σκληρή, γειωμένη και βαθιά πολιτική. Το έργο του έχει να κάνει με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο περιθώριο, ο οποίος τελικά θυσιάζεται για να συνεχίσει να λειτουργεί ένα σύστημα που χρειάζεται ενόχους για να διατηρεί την ισορροπία του. Ο «Άγριος Σπόρος», ένα έργο που αγαπήθηκε από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό πριν από 12 χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της γραφής του συγγραφέα. Η πλοκή ξετυλίγεται σε μια ερημική παραλία όπου έχει στήσει ο πρωταγωνιστής την παράνομη καντίνα του. Ένα απρόοπτο γεγονός φέρνει τα πάνω-κάτω και η ζωή του αλλάζει με έναν δραματικό και εντελώς άδικο τρόπο.

Θέατρο Πειραιώς 131

Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

Ένα από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα θεατρικά και τηλεοπτικά δίδυμα, οι Θανάσης Παπαδημητρίου και Μιχάλης Ρέππας, γράφουν και σκηνοθετούν μια αστική κωμωδία με αστυνομική πλοκή. Το έργο διαδραματίζεται στην δεκαετία του 1950 όπου μια παρέα φίλων και συγγενών κάνει διακοπές σε μια βίλα σε νησί του Αργοσαρωνικού. Ανάμεσά τους ένας δολοφόνος. Αν και πρόκειται για κωμωδίες, οι χαρακτήρες έχουν βάθος, κουβαλούν φόβους και μικρές φιλοδοξίες που συγκρούονται, αλλά και την εσωτερική πληγή που τους άφησε η εμπειρία του πολέμου.

Θέατρο Αλίκη

Μπαμπάδες με ρούμι

Αν και γραμμένο το μακρινό πια 1996, η παράσταση σταθμός των Θανάση Ρέππα και Μιχάλη Παπαθανασίου «Μπαμπάδες με ρούμι» παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Το φανερώνει αυτό άλλωστε το γεγονός ότι φέτος προβάλλεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, εξακολουθώντας να γνωρίζει επιτυχία και θερμή υποδοχή από το θεατρόφιλο κοινό. Η υπόθεση ξεκινά από τον θάνατο ενός πατέρα που έχει κερδίσει 4 εκατομμύρια στο τζόκερ. Η περιουσία παραμένει χωρίς ξεκάθαρο κληρονόμο και το σπίτι μετατρέπεται σε πεδίο διεκδίκησης. Δύο γιοι, οι σύζυγοί τους, μια γειτόνισσα και μια νοσοκόμα συγκροτούν τον βασικό πυρήνα των προσώπων που διεκδικούν μερίδιο από τα χρήματα. Το κείμενο ακολουθεί τη λογική της κωμωδίας καταστάσεων, με σαφή στόχο την ανάδειξη των σχέσεων εξουσίας μέσα στην οικογένεια και στη γειτονία.

Θέατρο Αλκμήνη

Ο κόσμος που γύρισε ανάποδα

Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο «Ο κόσμος που γύρισε ανάποδα», το οποίο εκδόθηκε το 2017, από τον τότε 21χρονο Δημήτρη Νταούλη. Ο ίδιος υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας παράστασης με σαφή επιθεωρησιακά στοιχεία, όπου το χιούμορ συνυπάρχει με την κοινωνική παρατήρηση και την υπαρξιακή ανησυχία.

Πρόκειται για μια παράσταση φτιαγμένη εξολοκλήρου από νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά της γενιάς τους, που μεγάλωσε μέσα στην αβεβαιότητα και σε μια συνεχώς και ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία. Τέσσερις ηθοποιοί αναλαμβάνουν 20 διαφορετικούς ρόλους, σε μια παράσταση που οργανώνεται ως μια αλληλουχία σκηνών, μονολόγων και διαλόγων, ντυμένα με τραγούδια και χορευτικά.

Θέατρο Άλμα

Blue train

Στο νέο του έργο, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος επιστρέφει σε αυτό που τον απασχολεί σταθερά ως συγγραφέα, τη γενιά που μεγάλωσε με την αίσθηση της απεριόριστης ελευθερίας και έφτασε στη μέση ηλικία χωρίς σαφή αίσθηση για το τι ακολουθεί. Με ήρωα τον Μιχάλη, έναν 45χρονο ομοφυλόφιλο άντρα που ζει ακόμα σαν έφηβος, ο Ευαγγελάτος χτίζει ένα έργο που διαδραματίζεται μέσα σε μία μέρα, στην οποία όμως χωρά μια ολόκληρη ζωή. Συμπληρωματικοί ήρωες, με τους οποίους συναντιέται την παραμονή των γενεθλίων του, η μητέρα που αρνείται να αποδεχθεί ότι ο γιος της μεγάλωσε, η κολλητή φίλη που κουβαλά τις δικές της ματαιώσεις, ο πρώην σύντροφος και ο νέος εραστής, μέλος μια εντελώς διαφορετικής γενιάς.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση

Η μακρά διαδρομή του Βασίλη Κατσικονούρη στο ελληνικό θέατρο, από το «Εντελώς Αναξιοπρεπές» και την «Φανέλα» έως «Το γάλα» -το οποίο παίζεται μέχρι τον Φεβρουάριο στο θέατρο Σταθμός-, αποτυπώνεται καθαρά στο νέο θεατρικό που βασίζεται σε μια αληθινή τραγωδία της ελληνικής υπαίθρου. «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, φέρνει στη σκηνή μια πραγματική υπόθεση γυναικοκτονίας στην Ηλεία του 1960. Ένας άνδρας σκοτώνει τη σύζυγό του και αθωώνεται, με την κοινωνία να στέκεται στο πλευρό του, επικαλούμενη την τιμή, τον θυμό, την ψυχική φόρτιση. Αυτό που ερευνά το έργο, και ο Κατσικονούρης, είναι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινότητα, ένα δικαστικό σύστημα και μια εποχή με έντονα τα στοιχεία της πατριαρχίας, συνεργούν στη μετατροπή της βίας σε αποδεκτή πράξη.

Θέατρο Κιβωτός

Τα Σκυλιά

Ο Ανέστης Αζάς, μαζί με τον Γεράσιμο Μπέκα και τον Μιχάλη Πητίδη, υπογράφουν ένα έργο αντιπροσωπευτικό της σύγχρονης ελληνικής γραφής, που αντλεί την έμπνευσή του από ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο έχει να κάνει με την κακοποίηση των ζώων. Η υπόθεση κακοποίησης και θανάτου ενός χάσκι στην Αράχωβα, δείχνει για τους συγγραφείς, τον τρόπο που μια κοινωνία διαχειρίζεται τη βία και τους οδηγεί στην δημιουργία μιας πολιτικής αλληγορίας. Μια αγέλη σκύλων αναλαμβάνει ρόλο ερευνητή και αφηγητή. Φυσικά η αγέλη είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας με τον κάθε σκύλο να αποκτά διακριτά χαρακτηριστικά και προσωπική ιστορία.

Η γραφή, από τη μία αξιοποιεί τη μέθοδο του θεατρικού ντοκιμαντέρ, με πραγματικά δεδομένα και δημόσιες αφηγήσεις και από την άλλη, ενσωματώνει στοιχεία μαύρης κωμωδίας και παραβολής. Το χιούμορ υπάρχει, αλλά είναι γλυκόπικρο, με τους συγγραφείς να το χρησιμοποιούν για να αναδείξουν τη σχέση εξουσίας και βίας, ειδικά όταν αυτή ασκείται πάνω στους πιο αδύναμους.

Θέατρο Εν Αθήναις

Μπουμπού

Η παράσταση του Δημήτρη Μητσοτάκη ακολουθεί τη ζωή μιας γυναίκας από την Κρήτη από τα μεταπολεμικά χρόνια έως το παρόν. Η «πληθωρική» Μπουμπού, γεννιέται σχεδόν 7 κιλά και αυτή η ανεπτυγμένη σωματική διάπλαση την συντροφεύει σε όλη της τη ζωή, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τη βλέπουν οι άλλοι. Χλευασμός, παραγκωνισμός και υποτίμηση με χιούμορ και τρυφερότητα, χωρίς όμως εξωραϊσμούς. Τη ζωή της την περνά στο σπίτι μαγειρεύοντας, ράβοντας και κεντώντας. Εκεί χτίζει έναν δικό της κόσμο, στον οποίο εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη.

Με αφορμή το ράψιμο του νυφικού της εγγονής της, ξετυλίγεται μια αφήγηση δεκαετιών γεμάτη δυσκολίες, μικρές χαρές, τραγούδια, έρωτα και μια πράξη προσφοράς που τη σημαδεύει. Το έργο του Μητσοτάκη, λιτό και ανθρώπινο, αγγίζει θέματα διαχρονικά όπως το body shaming, το bullying, τη μοναχικότητα, την περιθωριοποίηση, το πένθος, τη μοναξιά, την ανάγκη για επιβίωση και τη πίστη στον έρωτα ως δύναμη θερααπευτική.

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Πιτσιμπούργκο

Η Σώτη Τριανταφύλλου βασίζεται στην ιστορική έρευνα και το αρχειακό υλικό για να μεταφέρει στη σκηνή μια ερωτική ιστορία που ξεκινά στη Χίο του 1913 και φτάνει στο Πίτσμπουργκ της βιομηχανικής Αμερικής, την εποχή του πρώτου μεγάλου μεταναστευτικού κύματος. Στην ουσία, πρόκειται για έναν έρωτα δια αλληλογραφίας, ανάμεσα στην Ελέγκω και τον Δημοσθένη με τα γράμματα που ανταλλάσσουν οι δυο τους να αποκαλύπτουν την καθημερινότητα και το πως βιώνουν οι δυο τους την απόσταση. Μέσα από τις λέξεις τους σκιαγραφούνται δύο κόσμοι που μεταβάλλονται ραγδαία. Από τη μία η ζωή στο νησί του Αιγαίου με τη φτώχεια, τις κοινωνικές συμβάσεις και την αναμονή και από την άλλη η αμερικανική πόλη με τα εργοστάσια, τη σκληρή εργασία και τη δύσκολη προσαρμογή.

Η συγγραφέας προσεγγίζει τη μετανάστευση με ιστορική ακρίβεια αποφεύγοντας τα κλισέ όπου η Αμερική παρουσιάζεται ως τόπος επαγγελίας και η Ελλάδα με πατριωτικούς συναισθηματισμούς. Και οι δύο χώρες δοκιμάζουν τους κατοίκους τους, οι οποίοι καλούνται να αντέξουν, να προσαρμοστούν και να επιμείνουν. Ακόμη και ο έρωτας ανάμεσα στους δύο νέους αποτελεί έναν καθημερινό αγώνα μέσα σε συνθήκες έλλειψης, φόβου και ανασφάλειας.

Θέατρο Κάππα

Καρυάτιδα!

Μια κωμωδία με κοινωνικά και πολιτικά σχόλια όπως αυτές που ξέρει να γράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι η «Η Καρυάτιδα!» που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά από το Εθνικό Θέατρο. Πρόκειται για ένα κείμενο που μιλά για τις διαχρονικές παθογένειες της χώρας, αξιοποιώντας την κωμωδία ως εργαλείο παρατήρησης και αποκάλυψης. Ο Καπουτζίδης χτίζει την ιστορία γύρω από ένα φανταστικό γεγονός, την επιστροφή μιας από τις κλεμμένες αρχαιότητες, εν προκειμένω μίας Καρυάτιδας, στην Ελλάδα. Μέσα από αυτό ξεδιπλώνεται ένα πυκνό πλέγμα χαρακτήρων που εκπροσωπούν την εξουσία, τους θεσμούς, τις ιδεολογίες αλλά και τις καθημερινές αγωνίες του σύγχρονου Έλληνα.

Θέατρο Μπέλλος

Απόψε κανείς δεν πεθαίνει

Η νέα παραγωγή της ομάδας The Young Quill στο Θέατρο Μπέλλος στηρίζεται σε πρωτότυπο θεατρικό κείμενο που προέκυψε μέσα από συλλογική συγγραφική διαδικασία. Αφετηρία υπήρξε η αρχική σύλληψη της Αικατερίνης Παπαγεωργίου, η οποία ανέπτυξε το υλικό σε συνεργασία με την ομάδα των ηθοποιών μέσα από αυτοσχεδιασμούς και βιωματική έρευνα. Στη συνέχεια, το κείμενο διαμορφώθηκε και οργανώθηκε δραματουργικά από τη Βίβιαν Στεργίου και τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, σε συνεχή διάλογο με τους συντελεστές της παράστασης.

Το έργο αποτελείται από σπονδυλωτές ιστορίες που αντλούν υλικό από τη σύγχρονη κοινωνία. Οι χαρακτήρες κινούνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες, δέχονται πιέσεις από την οικογένεια και φτάνουν σε προσωπικά αδιέξοδα. Τα ζητήματα που πραγματεύεται η παράσταση έχουν να κάνουν με την πίστη, τη φιλοδοξία, την εξουσία και την επιθυμία, ενώ το κείμενο εστιάζει σε ερωτήματα γύρω από το τι κινεί τους ανθρώπους, τι τους καθορίζει και τι επιτρέπει στον κόσμο να συνεχίζει, με άξονες το σεξ, τη βία, την εξουσία, την πίστη και την αγάπη.

Θέατρο Βασιλάκου_Μαριάννα Τόλη

Σπυριδούλες και Αθανασία

Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου θα παίζεται στο θέατρο Βασιλάκου_Μαριάννα Τόλη, η συγκλονιστική παράσταση «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη πριν πάρει σειρά στις 5 Φεβρουαρίου η «Αθανασία». Γυναίκες πρωταγωνίστριες, σε ρόλους θύτη και θύματος, γραμμένοι από μία γυναίκα συγγραφέα που παίρνει αφορμή από πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν στην Ελλάδα το πρόσφατο παρελθόν για να μιλήσει για ζητήματα διαχρονικά, όπως η ταξική ανισότητα, η θρησκοληψία, η πατριαρχία, κ.ά.

Οι «Σπυριδούλες», σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα για την ομάδα 4Frontal, ένα έργο που παρουσιάστηκε αρχικά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023 στην Πειραιώς 260 και στη συνέχεια ταξίδεψε σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποσπώντας θερμή υποδοχή και σημαντικές διακρίσεις, αφηγείται τις ιστορίες των γυναικών που εργάστηκαν ως ψυχοκόρες και εσωτερικές οικιακές βοηθοί τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, με αφορμή την αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας από τη Ματαράγκα Αγρινίου. Η 12χρονη είχε σταλεί ως ψυχοκόρη στον Πειραιά όπου οι πλούσιοι εργοδότες της την κακοποιούσαν επί δύο χρόνια φτάνοντας σε σημείο να την καίνε με καυτό σίδερο. Η παράσταση αξιοποιεί ιστορικά τεκμήρια, μαρτυρίες γυναικών της εποχής και σύγχρονες αφηγήσεις εργαζόμενων γυναικών.

Η «Αθανασία» από την άλλη, βασίζεται στην ιστορία της Αθανασίας του Αιγάλεω, πρωταγωνίστριας του σκανδάλου με το «θαυματουργό νερό» του Καματερού. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα που ισχυρίζεται πως έχει επιλεγεί για να μεταφέρει «μήνυμα» στην κοινωνία και προβάλει ως τεκμήριο την ιδιαιτερότητα του δέρματός της. Στην αρχή αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Σύντομα όμως και μεθοδικά, κερδίζει ακροατήριο, φτιάχνει κύκλο πιστών, ιδρύει τη «Χείρα Θεού» και εξελίσσεται σε θρησκευτική περσόνα με πολιτική και κοινωνική επιρροή, με χρήμα και μηχανισμούς που εξαπλώνονται.

Θέατρο Παλλάς

Αλεξάνδρεια

Μια ερωτική ιστορία γράφει η Ζέτη Φίτσιου, γύρω από την οποία όμως μεταφέρεται η μαγεία, η γοητεία και ο πολυσύνθετος κόσμος της Αλεξάνδρειας του Μεσοπολέμου. Η παράσταση, μια ιδέα του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία, αντλεί υλικό από ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές, για να αποτυπώσει μια εποχή κατά την οποία η Αλεξάνδρεια υπήρξε κέντρο επιστημονικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στην υπερπαραγωγή που είναι η «Αλεξάνδρεια» συμβάλλουν και άλλες δυνατές συμμετοχές και βαριά ονόματα αφού η μουσική ανήκει στην Ευανθία Ρεμπούτσικα, οι στίχοι των τραγουδιών στον Άρη Δαβαράκη και τα σκηνικά σχεδίασε ο Μανόλης Παντελιδάκης.

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Έντα

Μετά τον «Κωλόκαιρο» και τις προηγούμενες συνεργασίες τους και όσο ακόμη παίζονται στο θέατρο «Χώρα» τα «Ανεξάρτητα Κράτη», το άκρως επιτυχημένο συγγραφικό δίδυμο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και Γιώργος Παλούμπης ανεβάζουν την «Έντα», ένα θεατρικό έργο σύγχρονο, ανήσυχο και βαθιά πολιτικό.

Είμαστε στο 2032. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, ύστερα από την τετραετή πολιτική διακυβέρνηση του Γεράσιμου Βαρδαβά. Πρόσωπο κοινής αποδοχής από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου που συγκρότησαν τη «Σύμπραξη», βρίσκεται βαριά άρρωστος, λίγο πριν από τις επόμενες εκλογές. Το σπίτι του επομένως, μετατρέπεται σε χώρο σύγκρουσης πολιτικών φιλοδοξιών, προσωπικών ανταγωνισμών και υπόγειων διαπραγματεύσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κόρη του, η Έντα. Δίπλα στον ετοιμοθάνατο πατέρα της, προσπαθεί να βιώσει το πένθος της χωρίς να μπορεί να αποδεσμευτεί από την ασφυξία που της ασκεί η δημοσιότητα του πατέρα της. Ο σύζυγός της, Πολύζος, ενεργός υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας της «Σύμπραξης», εμπλέκεται σε μια σκληρή μάχη διαδοχής με βλέμμα στραμμένο και στην πρωθυπουργία. Το έργο συνομιλεί ευθέως με την «Έντα Γκάμπλερ» του Ίψεν, μεταφέροντας τη μορφή της ηρωίδας σε ένα σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Η νέα Έντα κινείται μέσα σε έναν κόσμο εξουσίας, συμβιβασμών και μεγάλων αφηγημάτων, θέτοντας ερωτήματα γύρω από τη δημοκρατία, την αλήθεια και τα όρια της προσωπικής ευθύνης απέναντι στο συλλογικό όραμα.

Θέατρο Χώρα

Ανεξάρτητα Κράτη

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς, συνεχίζει την sold out πορεία του και φέτος, το δημοσιογραφικό δράμα «Ανεξάρτητα Κράτη» των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη που στηρίζεται σε αληθινό γεγονός. Δεκέμβριος 1977, ο Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του. Αρνείται να παραδοθεί και ύστερα από τετράμηνη πολιορκία ανακηρύσσει το σπίτι του «Ανεξάρτητο Κράτος». Στις 11 Ιουλίου 1978, ξημερώματα Τρίτης, στα γραφεία μεγάλης εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του, έπειτα από εντολή για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας.

Μια νεαρή δημοσιογράφος, γοητευμένη από την υπόθεση, επιχειρεί να διεισδύσει βαθύτερα στα γεγονότα και να φωτίσει τις συνθήκες του θανάτου του γιατρού. Παράλληλα, το έργο θέτει στο προσκήνιο τη θέση της γυναίκας μέσα σε ένα απόλυτα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.

