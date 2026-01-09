H γαλλική φίρμα παρουσιάζει από την έκθεση των Βρυξελλών την ανανεωμένη εκδοχή του 408, εστιάζοντας στο «fine tuning» μιας ήδη επιτυχημένης συνταγής που θα μπορούσαμε να πούμε, ότι έβαλε στο λεξιλόγιο των mainstream κατασκευαστών τον όρο fastback.

Αν και από την πρώτη του εμφάνιση έχει κυλίσει αρκετός καιρός, το 408 παραμένει γοητευτικό και προδιαγράφεται ακόμα γοητευτικότερο καθώς οι σχεδιαστές της γαλλικής φίρμας στην ανανέωσή του επέλεξαν να προβούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις στην όψη του που θα το εναρμονίζουν με τα νεότερα μοντέλα της γκάμας αλλά και θα του εξασφαλίσουν ακριβώς αυτό το κάτι παραπάνω σε οπτικό επίπεδο. Έτσι τα φώτα ημέρας έχουν αντικατασταθεί από νέου σχεδιασμού στο σύνηθες μοτίβο της «νυχιάς» ενώ συνδέονται με μια σειρά από λωρίδες LED που ενσωματώνονται στην πιο ανάγλυφη γρίλια του.

Επίσης πλέον το σήμα της Peugeot είναι αυτό φωτιζόμενο ενώ το όνομα της φίρμας κοσμεί πλέον ολογράφως, εξίσου φωτιζόμενο και τη λωρίδα που λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στα πίσω φωτιστικά σώματα με το χαρακτηριστικό μοτίβο που είναι συνυφασμένο με τη γαλλική φίρμα.

Επίσης ως απόρροια των αλλαγών στην όψη του, οι σχεδιαστές της Peugeot αποφάσισαν για να τονίσουν την αλλαγή να μειώσουν την έκταση και να «κρύψουν» τα κεντρικά φωτιστικά σώματα τοποθετώντας τα χαμηλότερα στον προφυλακτήρα ενώ για τους ίδιους λόγους έχουν τοποθετήσει το ραντάρ εγγύτητας των συστημάτων υποβοήθησης πίσω από το φωτιζόμενο σήμα. Την εικόνα συμπληρώνουν γυαλιστερά μαύρα στοιχεία στις λεπτομέρειες που αναδεικνύουν ιδανικά το νέο πράσινο χρώμα του αμαξώματος το οποίο έχει την ιδιότητα να μεταβάλλει την απόχρωσή του ανάλογα με τα επίπεδα φωτός του περιβάλλοντος.

Στα ενδότερα υπάρχουν επίσης στοχευμένες βελτιώσεις σε επίπεδο γραφικών και λειτουργικότητας στο infotainment των 10,0 ιντσών ενώ έχουν προστεθεί νέα υλικά που στοχεύουν να ενισχύσουν την ποιοτική αίσθηση. Ενδεικτικό είναι εξάλλου ότι στις κορυφαίες εκδόσεις οι επενδύσεις αναμιγνύουν δέρμα Alcantara και Νappa ενώ στις λεπτομέρειες των επιφανειών κυριαρχεί το αλουμίνιο. Να σημειωθεί ότι στις βελτιώσεις συγκαταλέγεται ένα αναβαθμισμένο σύστημα ιονισμού ενώ έχει ενισχυθεί και η ηχομόνωση

Το γαλλικό μοντέλο θα εξακολουθήσει να διατίθεται με την πληθώρα επιλογών σε επίπεδο συνόλων περιλαμβάνοντας υβριδική, plug-in υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία. Η βασική έκδοση εφοδιάζεται με τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων σε συνδυασμό με μικρό ηλεκτρικό μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων αποδίδοντας 145 ίππους και υποσχόμενη την ολοκλήρωση έως και του 50% των καθημερινών αστικών διαδρομών με ηλεκτρική ενέργεια.

Η plug-in υβριδική έκδοση με τον τετρακύλινδρο κινητήρα των 1,6 λίτρων, το ηλεκτρικό μοτέρ και την μπαταρία των 14,6 kWh προσφέρει 240 ίππους ισχύος και υπόσχεται πλέον ηλεκτρική αυτονομία 85 χλμ. ενισχύοντας την αποδοτικότητά της.

Η ηλεκτρική έκδοση των 210 ίππων και 343 Nm ροπής υιοθετεί μπαταρία 58,2 kWh και συνδυαστικά με τις αεροδυναμικές βελτιώσεις εγγυάται αυτονομία 456 χλμ. ενώ η διαδικασία φόρτισης απαιτεί περίπου 30 λεπτά με την συνδρομή ταχυφορτιστή DC.