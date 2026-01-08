Σαρώνει η γρίπη. Ειδικά την περίοδο των εορτών λόγω του συγχρωτισμού, τα περιστατικά αυξήθηκαν κατακόρυφα, με τους ειδικούς επιστήμονες να καλούν τους υπερήλικες και όλους όσοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (πάσχοντες από σοβαρά ή χρόνια νοσήματα) να εμβολιαστούν άμεσα.

Έξι φορές πάνω οι εισαγωγές στις ΜΕΘ

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την πρώτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι, ενός 50χρονου με νοσογόνο παχυσαρκία και ενός 79χρονου. Και οι δύο άνδρες ήταν ανεμβολίαστοι. Στις δε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) έχουν εισαχθεί 13 περιστατικά με γρίπη, όταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα νοσηλεύονταν δύο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα περιστατικά θα αυξηθούν από σήμερα που άνοιξαν τα σχολεία, καθώς η συχνή επαφή των παιδιών μεταξύ τους ευνοεί την γρήγορη μετάδοση της νόσου.

Πάντως πολλοί είναι αυτοί που θορυβήθηκαν από την αύξηση των κρουσμάτων και τις συστάσεις των ειδικών και έσπευσαν σε φαρμακεία για να εμβολιαστούν.

Συστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικοί συμβουλεύουν όλους τους πολίτες από την περασμένη εβδομάδα, οπότε χτύπησε το πρώτο καμπανάκι λόγω του υπερδιπλασιασμού των περιστατικών, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε αντιγριπικό εμβολιασμό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Επίσης, όσοι νοσήσουν (έχουν εμφανίσει συμπτώματα) και ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να ξεκινήσουν άμεσα αντι-ιϊκή αγωγή, χωρίς να έχουν απαραιτήτως κάνει διαγνωστικό τεστ. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Παράλληλα, συνιστάται σε όλους να λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων και παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, βήχα, μυαλγίες, αρθραλγίες, έντονο πονοκέφαλο, καταρροή, βράγχος φωνής, γενικευμένη αδυναμία και κόπωση.