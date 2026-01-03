Χάος επικρατεί στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Τα περιστατικά γρίπη, την περίοδο των εορτών, αυξήθηκαν σε βαθμό που οι αρμόδιοι του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), απευθύνουν ισχυρή σύσταση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, να το πράξουν άμεσα, και να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα.

Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι ασθενείς

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΕΟΔΥ, οι εισαγωγές στα Νοσοκομεία της χώρας, λόγω γρίπης, την περίοδο 22-28 Δεκεμβρίου, υπερδιπλασιάστηκαν. Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς.

Τα μέτρα

Οι ειδικοί επιστήμονες συστήνουν:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Τα ύποπτα σημάδια

Στα συνηθέστερα κλινικά συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται: