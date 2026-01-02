Σε έξαρση βρίσκεται η γρίπη Κ, που είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης A. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου μίλησε για την έξαρση των ιώσεων και της γρίπης μέσα στις γιορτές.

«Έχουμε κατ’ αρχήν τις ιώσεις οι οποίες μονοπωλούν, οι αναπνευστικές ιώσεις είναι κυρίως τον χειμώνα, φέτος τις συζητάμε ακόμα περισσότερο επειδή έχει εμφανιστεί η superflu-υπεργρίπη, η γρίπη Κ, που είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης A που φαίνεται πολύ πιο μεταδοτικός και σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης έκανε πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, όπως στη Βρετανία. Στη Νέα Υόρκη βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις και πάρα πολλά περιστατικά και είχαν και 3.000 θανάτους, ανάμεσά τους και 8 θανάτους παιδιών» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου η κ. Ψαλτοπούλου εμφανίστηκε καθησυχαστική λέγοντας ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις του ECDC, το παρόν εμβόλιο είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό άνω του 55%. «Και εμάς επειδή μας ενδιαφέρει η σοβαρή νόσηση είναι αποτελεσματικό στη σοβαρή νόσηση. Το εμβόλιο παραμένει αποτελεσματικό για να αποφύγουμε και τον ιό της γρίπης και τους άλλους αναπνευστικούς ιούς», είπε.