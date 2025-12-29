Ο ήπιος καιρός των τελευταίων ημερών, αλλά και η γιορτινή ατμόσφαιρα ξεθάρρεψαν γονείς και ανηλίκους, που κυκλοφόρησαν και συναναστράφηκαν με κόσμο, ξεχνώντας ενδεχομένως κάποια βασικά μέτρα προστασίας έναντι ιώσεων που ευδοκιμούν αυτήν την περίοδο.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η ξαφνική έξαρση ιογενών λοιμώξεων, όπως εποχικής γρίπης, συγκυτιακού ιού RSV και άλλων, που έφεραν στα παιδιατρικά νοσοκομεία και στις παιδιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων της χώρας, πολλούς ανήλικους ασθενείς.

Τα κυρίαρχα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ξηρό βήχα, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πεπτικές διαταραχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΠΟΕΔΗΝ, από χθες έως σήμερα το πρωί, που βρισκόταν σε εφημερία το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προσήλθαν και εξετάστηκαν συνολικά 500 παιδιά. Από αυτά, τα 120 εμφάνιζαν συμπτώματα γρίπης, λοίμωξης από RSV ή άλλων εποχικών ιώσεων του αναπνευστικού.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, περίπου το 10% έως 15% των παιδιών που προσέρχονται με τέτοιες ιώσεις, χρειάζεται τελικά εισαγωγή για νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή, στο «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύονται επτά παιδιά με γρίπη και 10 με λοίμωξη από τον ιό RSV.

Δυστυχώς οι αναμονές στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα να δυσανασχετούν, τόσο τα παιδιά, όσο και οι γονείς. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Μιχάλης Γιαννάκος σημειώνει ότι ειδικά στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, η αναμονή φτάνει τις 3 έως 4 ώρες, γεγονός που, όπως τονίζει, αποκαλύπτει τα σοβαρά κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα Κέντρα Υγείας αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ιδιώτες γιατροί παραπέμπουν παιδιά στα νοσοκομεία, ακόμη και για ήπια περιστατικά, μετά από τηλεφωνική εκτίμηση.

Ο κ. Γιαννάκος καλεί τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επισημαίνοντας ότι η έξαρση των ιώσεων δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Συστήνει εξάλλου την πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, τη χρήση μάσκας όπου κρίνεται αναγκαίο, τον εμβολιασμό σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και την αποφυγή συνωστισμού, κυρίως σε κλειστούς χώρους. «Άλλωστε η κορύφωση των ιώσεων και της γρίπης είναι μπροστά μας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ειδικοί επισημαίνουν ως μέτρα προφύλαξης, τον αντιγριπικό εμβολιασμό, ειδικά σε ηλικιωμένους, εγκύους, μικρά παιδιά και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και προετοιμασία των συστημάτων υγείας.