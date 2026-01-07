Γεμίζουν τα νοσοκομεία της χώρας από περιστατικά γρίπης Α και εποχικών ιώσεων, καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στα τμήματα Επειγόντων παρουσιάζουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στον Ευαγγελισμό νοσηλεύονται 28 άτομα με γρίπη και άλλες ιώσεις, με τα 6 από αυτά να είναι πιο βαριά περιστατικά και ένα διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο Αττικόν νοσηλεύονται 12 ασθενείς και ένας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ο πυρετός μετά την Τρίτη μέρα και η εμφάνιση στη δυσκολία στην αναπνοή αυτά είναι δύο από τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας ανησυχήσουν να αναζητήσουμε αξιολόγηση σε δομή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας», είπε ο γιατρός Στυλιανός Λουκίδης.

Και στα παιδιατρικά νοσοκομεία η πίεση είναι μεγάλη. Ενδεικτικό είναι ότι την Παρασκευή και το Σάββατο περισσότερα από 150 παιδιά εξετάστηκαν για γρίπη και ιώσεις και 15 νοσηλεύτηκαν.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει ασθενείς να συρρέουν κατά εκατοντάδες στα νοσοκομεία είναι ότι αρκετοί έχουν παραλείψει τον αντιγριπικό εμβολιασμό, αν και το υποστέλεχος «Κ» φαίνεται να είναι ανθεκτικό.

«Φαίνεται σε ένα 50% να διαφεύγει της προστασίας του εμβολίου αυτό έχει αποδειχθεί σε επίπεδο εργαστηρίου, αλλά σίγουρα η προστασία του απέναντι στη σοβαρή νόσηση παραμένει υψηλή σε μεγάλο ποσοστό», πρόσθεσε ο κ. Λουκίδης.

Η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων γρίπης. Για το λόγο αυτό οι γιατροί καλούν τους γονείς να μην στείλουν τα παιδιά στο σχολείο αν έχουν συμπτώματα.