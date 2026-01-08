Δύο είναι οι τομείς που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην έκθεση CES του Las Vegas (η οποία κατά γενική ομολογία, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές είχε ελάχιστες πρεμιέρες σε τετράτροχα, πρωτότυπα και μη), η αυτόνομη οδήγηση και η ΤΝ ή και τα δύο σε συνδυασμό και σε διάφορες εκφάνσεις και εκφράσεις.

Η πρεμιέρα της Autoliv αφορά τον τομέα της αυτόνομης οδήγησης. Αν δεν έχετε ήδη ακούσει την σουηδική εταιρεία πρόκειται για τον μεγαλύτερο προμηθευτή της αυτοκινητοβιομηχανίας σε αερόσακους και ζώνες ασφαλείας.

Ωστόσο αυτή την φορά επέκτεινε τις δραστηριότητες της και σε ένα άλλο απαραίτητο (τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας) είδος για ένα αυτοκίνητο: το τιμόνι, δημιουργώντας μια παραλλαγή του για τη νέα εποχή. Σε συνεργασία με την καλιφορνέζικη startup Tensor εξέλιξαν το πρώτο παγκοσμίως πλήρως αναδιπλούμενο τιμόνι.

Ο προορισμός αυτής της ιδιάζουσας κατασκευής είναι τα ρομποτικά οχήματα της Tensor, γνωστά ως Tenso Robocar τα οποία αναμένεται να «αναλάβουν υπηρεσία» εντός του 2026. Η λογική της κατασκευής είναι να χρησιμοποιείται κανονικά ως τιμόνι εφόσον το επιθυμεί ο οδηγός ή το καλεί η περίσταση ενώ αν δεν απαιτείται η συνδρομή του, μπορεί να κρυφτεί πλήρως στο ταμπλό απελευθερώνοντας χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι η παρουσία συστήματος αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4 το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα στον οδηγό να ασχοληθεί με πιο ψυχαγωγικές ή και επαγγελματικές δραστηριότητες χωρίς να έχει την προσοχή του στον δρόμο.

Στις ιδιαιτερότητες της κατασκευής συνυπολογίστε ότι ο αερόσακος του οδηγού φιλοξενείται ως συνήθως στο τιμόνι, ενώ όταν αυτό αναδιπλωθεί στο ταμπλό υπάρχει ένας δεύτερος ενσωματωμένος στο ταμπλό ο οποίος λειτουργεί όπως ακριβώς οι συνήθεις αερόσακοι συνοδηγού.

Υπό το σκεπτικό της πλήρους αυτονομίας στα Tenso Robocar έχουν σχεδιαστεί επίσης τα πεντάλ που είναι επίσης αναδιπλούμενα και η κεντρική οθόνη η οποία μπορεί να κινηθεί πάνω στο ταμπλό.

Η Autoliv σημειώνει για την κατασκευή ότι είναι ιδανική καθώς χρησιμεύει στην απελευθέρωση χώρου συντείνοντας στην ευελιξία.

Η Tensor από την πλευρά της, δια στόματος του επικεφαλής της, Jay Xiao, επισημαίνει ότι «η πλήρης αυτόνομη οδήγηση είναι μια νέα εμπειρία για τον χρήση, ωστόσο η χρήση του τιμονιού σε ορισμένες περιστάσεις είναι κάτι που εξακολοθούν να θέλουν οι χρήστες. Τα αναδιπλούμενα τιμόνια ήταν ένα στοιχείο που βλέπαμε μόνο σε πρωτότυπα μοντέλα ωστόσο πλέον αποτελεί ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα το οποίο θα περάσει σύντομα σε ευρεία παραγωγή».

Για την ακρίβεια θα εξοπλίζει το Tensor Robocar ένα καινοτόμο πλήρως αυτόνομο όχημα το οποίο σε αντίθεση με τους συνήθεις στόλους αυτόνομων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες κινητικότητας προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Τα αμερικανικά μοντέλα θα περάσουν στην παραγωγή από το δεύτερο μισό της χρονιάς και θα διατεθούν στις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή αλλά και την Ευρώπη, διαθέτοντας ένα πανίσχυρο σύστημα με ΤΝ που συνδυαστικά με τα συστήματα επιτήρησης θα τους επιτρέπει την πλήρη αυτόνομη οδήγηση.