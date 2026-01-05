Η Θεοδώρα Τσώλη, επιστημονική συντάκτρια στο Βήμα Science και στο vima.gr, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είναι ο Atlas Next Brain και γιατί αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επιτάχυνε μια έρευνα που θα απαιτούσε δεκαετίες και τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τη διάγνωση και τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών και ψυχικών νοσημάτων, όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.

00:23 Τι είναι ο Άτλας NextBrain και γιατί ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου

Τι είναι ο Άτλας NextBrain και γιατί ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου 01:17 Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου 01:40 Πώς δημιουργήθηκε ο άτλας και πώς πλέον ο εγκέφαλος αποκτά για πρώτη φορά τόσο λεπτομερή «χάρτη»

Πώς δημιουργήθηκε ο άτλας και πώς πλέον ο εγκέφαλος αποκτά για πρώτη φορά τόσο λεπτομερή «χάρτη» 02:33 Επανάσταση στην ανάγνωση μαγνητικών τομογραφιών – Ακριβέστερη απεικόνιση σε ζωντανούς ασθενείς

Επανάσταση στην ανάγνωση μαγνητικών τομογραφιών – Ακριβέστερη απεικόνιση σε ζωντανούς ασθενείς 04:03 Από τη νεκροτομή στη «ζωντανή» παρακολούθηση και μελέτη του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, τη γήρανση και τη νόσο

Από τη νεκροτομή στη «ζωντανή» παρακολούθηση και μελέτη του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, τη γήρανση και τη νόσο 05:00 Δυνατότητα διάγνωσης νευροεκφυλιστικών νοσημάτων πολύ νωρίτερα

Δυνατότητα διάγνωσης νευροεκφυλιστικών νοσημάτων πολύ νωρίτερα 06:58 Ο άτλας BraDiPho και η ανάδειξη της λευκής ουσίας ως κλειδί για κινητικότητα, λόγο, προσωπικότητα και ψυχικές διαταραχές

Ο άτλας BraDiPho και η ανάδειξη της λευκής ουσίας ως κλειδί για κινητικότητα, λόγο, προσωπικότητα και ψυχικές διαταραχές 9:10 Ο άτλας brainstem που φωτίζει νόσους που ξεκινούν από τα πρώτα στάδια της ζωής και μελέτες που ανοίγουν τον δρόμο για εργαστηριακή παραγωγή νευρώνων (π.χ. για Πάρκινσον)

Ο άτλας brainstem που φωτίζει νόσους που ξεκινούν από τα πρώτα στάδια της ζωής και μελέτες που ανοίγουν τον δρόμο για εργαστηριακή παραγωγή νευρώνων (π.χ. για Πάρκινσον) 10:51 Γιατί η πλήρης αναπαραγωγή του ανθρώπινου εγκεφάλου παραμένει μακριά

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια