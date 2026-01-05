Η Θεοδώρα Τσώλη, επιστημονική συντάκτρια στο Βήμα Science και στο vima.gr, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είναι ο Atlas Next Brain και γιατί αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επιτάχυνε μια έρευνα που θα απαιτούσε δεκαετίες και τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τη διάγνωση και τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών και ψυχικών νοσημάτων, όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.
- 00:23 Τι είναι ο Άτλας NextBrain και γιατί ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου
- 01:17 Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου
- 01:40 Πώς δημιουργήθηκε ο άτλας και πώς πλέον ο εγκέφαλος αποκτά για πρώτη φορά τόσο λεπτομερή «χάρτη»
- 02:33 Επανάσταση στην ανάγνωση μαγνητικών τομογραφιών – Ακριβέστερη απεικόνιση σε ζωντανούς ασθενείς
- 04:03 Από τη νεκροτομή στη «ζωντανή» παρακολούθηση και μελέτη του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, τη γήρανση και τη νόσο
- 05:00 Δυνατότητα διάγνωσης νευροεκφυλιστικών νοσημάτων πολύ νωρίτερα
- 06:58 Ο άτλας BraDiPho και η ανάδειξη της λευκής ουσίας ως κλειδί για κινητικότητα, λόγο, προσωπικότητα και ψυχικές διαταραχές
- 9:10 Ο άτλας brainstem που φωτίζει νόσους που ξεκινούν από τα πρώτα στάδια της ζωής και μελέτες που ανοίγουν τον δρόμο για εργαστηριακή παραγωγή νευρώνων (π.χ. για Πάρκινσον)
- 10:51 Γιατί η πλήρης αναπαραγωγή του ανθρώπινου εγκεφάλου παραμένει μακριά
