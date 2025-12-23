Γιατί ο χρυσός και το ασήμι σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η Τζούλη Καλημέρη, δημοσιογράφος στον ot.gr, στον Γιάννη Θ. Διαμαντή. Η αλλαγή στη φιλοσοφία των επενδυτών και η στροφή στη σταθερότητα των πολύτιμων μετάλλων.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Χρυσός: Ξανά στο προσκήνιο της παγκόσμιας οικονομίας», θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:24 Γιατί η αξία του χρυσού έχει σημειώσει απότομη αύξηση το 2025.

2:27 Πώς μπορεί να αγοράσει χρυσό ένα κράτος.

3:50 Η ασφάλεια του αμερικανικού δολαρίου ως επενδυτικό νόμισμα.

4:41 Η ξαφνική δημοφιλία που παρατηρείται στο ασήμι.

5:46 Η αλλαγή στη φιλοσοφία των επενδυτών και η στροφή στη σταθερότητα των μετάλλων.

6:50 Πού αποθηκεύει η κάθε χώρα τα αποθέματά της σε χρυσό.

7:47 Χρυσές λίρες: Η αντοχή στον χρόνο και η θεαματική άνοδος.

8:32 Πώς αγοράζει κανείς χρυσές λίρες.

9:21 Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα χρυσού του πλανήτη.

10:11 Η διαχρονική αξία των μετάλλων και η ασφάλεια που προσφέρουν.

