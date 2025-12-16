Ο Γιώργος Πολυμενέας, δημοσιογράφος και Head of Digital Storytelling στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τη μάχη μεταξύ Netflix και Paramount για την κατάκτηση της Warner Bros., μιας από τις ιστορικότερες εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής στον κόσμο. Η εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ και οι επιπτώσεις στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Warner Bros.: Netflix και Paramount αγοράζουν, αλλά ποιος την πληρώνει;» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

1:04 Η συμφωνία της Netflix να εξαγοράσει τη Warner Bros. και η δελεαστική πρόταση της Paramount.

2:34 Τι θα κερδίσει η Netflix αν επιτύχει τελικά το deal.

4:34 Γιατί η Paramount επίσης διεκδικεί τη μία από τις διασημότερες εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής στον κόσμο.

5:52 Πώς εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλη αυτή την ιστορία.

7:54 Οι επιπτώσεις της συμφωνίας -αν τελικά ευοδωθεί- σε θεατές και εργαζόμενους στον χώρο του θεάματος.

10:56 Γιατί η φετινή επιτυχημένη χρονιά για τη Warner Bros. δεν είναι αρκετή για να αποφευχθεί η εξαγορά της.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια