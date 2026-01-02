Ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας και κάτοχος της έδρας Γλωσσολογίας στην Ακαδημία Αθηνών, περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή την πορεία των ευχών μέσα στον χρόνο και τη σχέση των αρχαίων με την αστρολογία και το μέλλον. Πώς συνδέονται η μητέρα του Γκαίτε με τις μαντινάδες και το μεγαλείο των αυτοδίδακτων ανθρώπων.

Μεταξύ άλλων, στο podcast με τίτλο «Συνταγή για ευτυχισμένο νέο έτος» θα ακούσετε:

0:34 Γιατί οι αστρολόγοι πλήρωναν φόρο «βλακείας» στην αρχαιότητα.

Γιατί οι αστρολόγοι πλήρωναν φόρο «βλακείας» στην αρχαιότητα. 4:46 Πότε ξεκινήσαμε να ευχόμαστε στις γιορτές.

Πότε ξεκινήσαμε να ευχόμαστε στις γιορτές. 6:14 Τι σημαίνει η λέξη αυτομεμψία.

Τι σημαίνει η λέξη αυτομεμψία. 8:51 Πότε άλλαζαν έτος οι αρχαίοι Έλληνες.

Πότε άλλαζαν έτος οι αρχαίοι Έλληνες. 9:41 Από τη μητέρα του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε έως τις διαλέκτους και τη μοναδικότητα των αυτοδίδακτων ανθρώπων.

Από τη μητέρα του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε έως τις διαλέκτους και τη μοναδικότητα των αυτοδίδακτων ανθρώπων. 13:54 Η ποιητικότητα και η ιστορικότητα των μαντινάδων.

