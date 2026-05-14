Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή με τι διαθέσεις και προθέσεις συναντώνται Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζνιπίνγκ στο Πεκίνο. Τα θέματα συζήτησης, η έμμεση συμμετοχή του Ιράν και η σκιά της Ταϊβάν.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Ποιος έχει το πάνω χέρι στη συνάντηση Τραμπ-Σι» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:
- 0:53 Η βαρύτητα της συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο της Κίνας.
- 1:58 Ποιος από τους δύο ηγέτες έχει το πάνω χέρι.
- 2:47 Ο ρόλος της Κίνας στον αμερικανοϊρανικό πόλεμο.
- 5:10 Με ποιο τρόπο το Ιράν γίνεται μέρος της κρίσιμης συζήτησης.
- 6:54 Οι επιδιώξεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου μέσα από τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο.
- 8:24 Οι ΗΠΑ, η Κίνα και στη μέση η Ταϊβάν.
