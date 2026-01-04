Σεισμό στη διεθνή κοινότητα προκάλεσε η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με κάθε τρόπο ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να διοικήσει τη Βενεζουέλα και να εξαπολύσει αν χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη επίθεση.

Η ίδια αποφασιστικότητα περνάει και μέσα από τα social media. Τις τελευταίες ώρες viral έγινε η λέξη FAFO που χρησιμοποίησε ο Λευκός Οίκος στην ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία συνοδευόταν και από τη φράση «δεν παίζουμε».

Τι είναι το FAFO

Το FAFO είναι ακρωνύμιο της αγγλικής αργκό που σημαίνει «Fuck Around and Find Out». Στα ελληνικά, θα μπορούσε να αποδοθεί ελεύθερα ως «Παίξε και θα δεις», ή «Προκάλεσε την τύχη σου και θα υποστείς τις συνέπειες».

Το FAFO διαδόθηκε ευρέως στις αρχές της δεκαετίας του 2020 μέσα από τη διαδικτυακή κουλτούρα. Έλαβε ιδιαίτερη δημοσιότητα μετά από ανάρτηση του Έλον Μασκ στο Twitter το 2022 και χρησιμοποιήθηκε από πολιτικά πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Γκρεγκ Άμποτ, γεγονός που εκτόξευσε τη δημοτικότητά του στις διαδικτυακές αναζητήσεις.