Το Κίεβο συζητά με την Ουάσινγκτον το ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναφέρθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως στημένη επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης, μέσω συνομιλίας στο WhatsApp, ότι το Κίεβο παραμένει προσηλωμένο στη συνέχιση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου που προκλήθηκε από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022 και ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο ίδιος και ο Ζελένσκι βρίσκονται «ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένουν «ακανθώδη» εδαφικά ζητήματα. Ήταν πιο επιφυλακτικός από τον Ζελένσκι όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά είπε ότι έχουν φτάσει κατά 95% σε μια τέτοια συμφωνία και ότι αναμένει οι ευρωπαϊκές χώρες να «αναλάβουν μεγάλο μέρος» αυτής της προσπάθειας με τη στήριξη των ΗΠΑ όπως αναφέρει το Reuters.

Την Τρίτη 30/12 η Ρωσία δήλωσε ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική της στάση, αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε σε μία από τις προεδρικές κατοικίες του Πούτιν στη Ρωσία, ισχυρισμό που το Κίεβο χαρακτήρισε αβάσιμο και όπως είπε αποσκοπούσε στο να τιναχθούν στον αέρα οι επίπονες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Θετικός στα αμερικανικά στρατεύματα

Ο Ζελένσκι δήλωσε στη συνομιλία του στο WhatsApp ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας για το Κίεβο. «Φυσικά, το συζητάμε αυτό με τον πρόεδρο Τραμπ και με εκπροσώπους του (δυτικού) συνασπισμού (που στηρίζει το Κίεβο). Το θέλουμε. Θα μας άρεσε. Θα ήταν μια ισχυρή βάση για τις εγγυήσεις ασφαλείας», είπε.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε το ζήτημα της αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν, παρά τη βαθιά έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την οποία είχε υπογραμμίσει τη Δευτέρα. «Είπα στον πρόεδρο Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή συνάντησης με τον Πούτιν. Δεν φοβάμαι καμία μορφή… Το βασικό είναι να μην φοβούνται οι Ρώσοι».

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο στόχευσε μία προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μακράς εμβέλειας, τα οποία, όπως ανέφερε, αναχαίτισε όλα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε τη φερόμενη επίθεση ως «κρατική τρομοκρατία» και δήλωσε ότι η Μόσχα έχει ήδη εντοπίσει στόχους για αντίποινα στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο δεν παρείχε φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για το υποτιθέμενο περιστατικό, δηλώνοντας ότι θα προβεί σε αντίποινα και θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική του στάση, αλλά δεν θα αποχωρήσει από τις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Καμία απόδειξη για επίθεση στο σπίτι του Πούτιν

«Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία περί πλήγματος σε κατοικία είναι κατασκευασμένη, με σκοπό να δικαιολογηθούν πρόσθετες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και η άρνηση της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Τυπικά ρωσικά ψέματα» είπε ο Ζελένσκι.

Στο Παρίσι, πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική βάση που να επιβεβαιώνει την κατηγορία της Μόσχας για επίθεση στην κατοικία του Πούτιν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι δεσμευμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. Αυτό από μόνο του αποτελεί πράξη αμφισβήτησης της ειρηνευτικής ατζέντας του προέδρου Τραμπ», ανέφερε η πηγή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τη φερόμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν, αφού ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το έθεσε στον Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα είπε ότι είχε ενημερωθεί για το θέμα από τον Πούτιν και ήταν εξοργισμένος. Ερωτηθείς αν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το διαπιστώσουμε».

Στη Βαρσοβία, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την Τρίτη ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες χάρη στις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, αν και η επιτυχία παραμένει «κάθε άλλο παρά 100% βέβαιη».

Ο Τουσκ άφησε επίσης να εννοηθεί το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στη γραμμή επαφής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για μια τέτοια πρόταση, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις του.

Ο Τουσκ, του οποίου η χώρα είναι ένας από τους στενότερους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου, υπογράμμισε την ανάγκη προόδου στα εδαφικά ζητήματα. Η Ρωσία έχει απαιτήσει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το τελευταίο τμήμα της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία που εξακολουθούν να ελέγχουν, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας. Το Κίεβο θέλει να σταματήσουν οι μάχες κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου.

Εν μέσω της εντατικοποίησης της ειρηνευτικής διπλωματίας, η Ρωσία εξαπέλυσε την Τρίτη νέα κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά λιμενικών υποδομών και πολιτικών πλοίων στην περιοχή της Οδησσού, σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Οδησσός και η ευρύτερη γύρω περιοχή φιλοξενούν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία είναι κρίσιμα για το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και την επιβίωση της οικονομίας της σε καιρό πολέμου.

Τους τελευταίους μήνες, ο ναυτικός πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει ενταθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν επιτεθεί σε ναυτικά και εμπορικά μέσα στη Μαύρη Θάλασσα και πέραν αυτής.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τα θαλάσσια drones της για επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος παρακάμπτει τις κυρώσεις.