Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο με τη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα, δήλωσε σήμερα Δευτέρα 29/12 ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται εκεχειρία τουλάχιστον 60 ημερών. Όπως ξεκαθάρισε, η Μόσχα δεν δείχνει προς το παρόν διάθεση να αποδεχθεί μια τέτοια κατάπαυση του πυρός.

Μιλώντας μετά τις επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου θα έχουν αρχική διάρκεια 15 ετών, με δυνατότητα επέκτασης ακόμη και έως 50 χρόνια. Υπογράμμισε ότι ο στρατιωτικός νόμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί μόνο όταν διασφαλιστούν ουσιαστικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας δυνάμεων των εταίρων στο ουκρανικό έδαφος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το σχέδιο των 20 σημείων θα πρέπει να υπογραφεί από Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία και Ευρώπη, ενδεχομένως με τη συμμετοχή τεχνικής ομάδας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ έχει συζητήσει το σχέδιο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ουκρανία επιδιώκει τη διεξαγωγή συνάντησης Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων τον Ιανουάριο, με το Κίεβο να πιέζει ώστε οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά εντός της χώρας.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια και το εδαφικό παραμένουν ανοιχτά και δεν έχουν ακόμη επιλυθεί στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο.

Αδιάλλακτος ο Πούτιν – Περιμένει Τραμπ, τι ζητά για Ντονμπάς

Η Μόσχα παραμένει αδιάλλακτη όσον αφορά την Ουκρανία, τονίζοντας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από το Ντονμπάς.

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που συνεχίζει να ελέγχει, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, ενώ μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Αντίθετα, μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται αυτήν την στιγμή υπό συζήτησιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν χθες πριν από την συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτεις, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η Ρωσία αξιολογεί τις συνομιλίες Τραμπ–Ζελένσκι αφού λάβει πληροφορίες από τις ΗΠΑ. Ο Ρώσος αξιωματούχος επανέλαβε ότι το Ντονμπάς, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα θεωρούνται ρωσικά εδάφη, παρά το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα τα αναγνωρίζει ως μέρος της Ουκρανίας.

Ο Πεσκόφ απέφυγε να σχολιάσει το μέλλον του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ή την ιδέα μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς.

Παρά τις εντάσεις, ο Πεσκόφ παραδέχθηκε ότι συμφωνεί με τη δήλωση του Τραμπ πως η ειρήνη είναι πλέον πιο κοντά, υπονοώντας ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.