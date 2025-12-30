Κι άλλο λάδι στη φωτιά έριξε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ με νέα ανάρτηση που έκανε στο telegram. Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Αρχικά ο ρώσος αξιωματούχος έκανε τον απολογισμό του 2025 και στη συνέχεια επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο. «Πρόσφατα, ένας άθλιος τύπος ευχήθηκε τον θάνατο «ενός ανθρώπου». Όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν θέλει τον θάνατο μόνο «ενός ανθρώπου», αλλά όλων μας και της χώρας μας. Και όχι μόνο ευχήθηκε, αλλά έδωσε και οδηγίες για μαζικές επιθέσεις. Δεν θα γράψω εδώ για τον βίαιο θάνατό του, αν και αυτή τη στιγμή ο Χάρος αναπνέει συχνά στην πλάτη του μπάσταρδου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν έμεινε όμως εκεί: Θα ευχηθώ κάτι άλλο – για επιστημονικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό ώστε στο μέλλον, μετά τον γρήγορο θάνατό του, το βαλσαμωμένο σώμα του πράσινου γομουνκούλου να εκτεθεί στο Κουνστκάμερα του Αγίου Πετρούπολη, όπου οι Ρώσοι τσάροι συγκέντρωναν τερατάκια για διασκέδαση των απογόνων τους. Και να ερευνηθεί προσεκτικά, γιατί είναι πολύ πιθανό ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ακόμη εισβολέα από το μακρινό διάστημα, μέλος της ειδικής φυλής scurra sordidus, που έφτασε σε εμάς από τον νάνο γαλαξία του Τουκάνα.

Έτσι, όπως λένε στη διάλεκτο του Μαλατουκάν, “Καλό τελευταίο έτος μαριονέτα”»