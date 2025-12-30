Νέο γύρο έντασης και σκληρής ρητορικής πυροδοτούν οι ρωσικές καταγγελίες περί ουκρανικής επίθεσης με drones σε προεδρική κατοικία στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ, με το Κρεμλίνο να προειδοποιεί ότι το περιστατικό θα έχει άμεσες συνέπειες στις όποιες προοπτικές ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι μια τέτοια ενέργεια «στοχεύει στην κατάρρευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας» και υπογράμμισε ότι η διπλωματική συνέπεια θα είναι «η σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Όπως ανέφερε, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξέρουν «πώς και πότε» θα απαντήσουν.

Ο Πεσκόφ κατηγόρησε παράλληλα την Ουκρανία ότι αρνείται το περιστατικό, σημειώνοντας πως «πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης παίζουν το παιχνίδι του Κιέβου», υιοθετώντας, όπως είπε, την εκδοχή ότι η επίθεση δεν συνέβη. «Πρόκειται για έναν εντελώς παράλογο ισχυρισμό», τόνισε.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν αποδείξεις της επίθεσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι τα drones καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, προσθέτοντας πως το ζήτημα των συντριμμιών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας. Απέφυγε, επίσης, να αποκαλύψει πού βρισκόταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν τη στιγμή της φερόμενης επίθεσης, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά τις ρωσικές καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «άλλον έναν γύρο ψεμάτων», με στόχο –όπως είπε– να δικαιολογηθούν νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και να παραταθεί ο πόλεμος.

Την ίδια ώρα, την ένταση κλιμάκωσε περαιτέρω ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος επιτέθηκε με ακραίους χαρακτηρισμούς στον Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο X.

«Μπάσταρδος του Κιέβου»

Ο Μεντβέντεφ τον αποκάλεσε «μπάσταρδο του Κιέβου», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης και ότι «θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή διπλωματία, καθώς, σύμφωνα με το πολωνικό τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επρόκειτο να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Το περιστατικό και οι εκατέρωθεν δηλώσεις ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από το ενδεχόμενο επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών, με τη Μόσχα να προειδοποιεί για σκλήρυνση της στάσης της και το Κίεβο να κάνει λόγο για ρωσική προπαγάνδα που στοχεύει στη διαιώνιση της σύγκρουσης.