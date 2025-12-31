Κρύο, χιόνια και απότομη πτώση θερμοκρασίας φέρνει η ισχυρή ψυχρή εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη χώρα να υποδέχεται το 2026 σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό και πολικές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, η ψυχρή εισβολή κορυφώνεται την παραμονή Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. «Μιλάμε για μια ισχυρή μεταβολή του καιρού, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σχεδόν παντού», ανέφερε στο Orange Press Agency.

Πού θα χιονίσει την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Τα φαινόμενα σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα είναι πιο έντονα στα ανατολικά και νότια, με βροχές και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές όπως η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά και η Αττική, ενώ βροχές θα σημειωθούν σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.



Καιρός Πρωτοχρονιάς: ανοίγει αλλά… παγώνει

Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει ιδιαίτερα έντονο. «Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, όμως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές», τόνισε ο κ. Λαγουβάρδος, προειδοποιώντας για ισχυρό παγετό τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Αττική: θα δούμε τελικά χιόνι;

Για την Αττική, η εικόνα του καιρού παραμένει αυστηρά χειμωνιάτικη. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προβλέπεται συννεφιά, με κατά τόπους χιονόνερο ή ασθενές χιόνι, χωρίς όμως φαινόμενα που θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Όσον αφορά τα βόρεια προάστια και την Πάρνηθα, ο κ. Λαγουβάρδος διευκρίνισε ότι στα ορεινά σημειώνονται ήδη ασθενείς χιονοπτώσεις. «Στα βόρεια προάστια μπορεί να δούμε χιονόνερο ή πρόσκαιρα λίγο χιόνι, αλλά δεν αναμένουμε χιονόστρωση», υπογράμμισε.

Πότε τελειώνει το ψύχος

Η κακοκαιρία, πάντως, δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ψυχρή εισβολή αρχίζει να υποχωρεί από την Παρασκευή, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, φέρνοντας σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.