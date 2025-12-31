Η τελευταία μέρα του έτους θα είναι άκρως χειμωνιάτικη, καθώς αναμένεται μία ψυχρή εισβολή express που θα ρίξει κατακόρυφα τη θερμοκρασία, με λίγα χιόνια.
Ήπιες χιονοπτώσεις αναμένονται και στην Αττική, χωρίς όμως να δημιουργήσουν προβλήματα. Ωστόσο μετά το τσουχτερό κρύο η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου!
Κολυδάς: Γρήγορη αποκλιμάκωση
Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ψυχρή εισβολή θα αποκλιμακωθεί σύντομα.
«Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η σύντομη διάρκεια. Καθώς ο αυλώνας απομακρύνεται ανατολικότερα και η ροή εξομαλύνεται, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν πόλύ γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και μετά το μεσημέρι ο καιρός βελτιώνεται» αναφέρει.
🎯ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΤΟΥ ECMWF
Στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας διέρχεται ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας. Η διάταξη αυτή ευνοεί τη σύγκλιση και την ανύψωση των ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς όμως να υπάρχει βαθύ ή οργανωμένο χαμηλό.… pic.twitter.com/UbNKK37AVG
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 30, 2025
Ο καιρός την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ασθενείς βροχές αναμένονται στην Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Κρήτη.
Στα βορειότερα τμήματα περιμένουμε αίθριο καιρό, με λίγα χιόνια το πρωί στην Θράκη σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου. Παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές ημιορεινές περιοχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια
Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 7 – 9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, 10 – 13 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στο νότιο Αιγαίο, με περαιτέρω πτώση προς την αλλαγή του έτους.
Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη, ισχυροί μέχρι το μεσημέρι στα 6 – 7 μποφόρ στο Αιγαίο, βαθμιαία θα υποχωρήσουν.
Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ. Βόρειοι οι άνεμοι 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ το πρωί, με περαιτέρω εξασθένηση το βράδυ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 6 – 7 μποφόρ.
Ο καιρός την Πρωτοχρονιά και την Παρασκευή
Με τσουχτερό κρύο θα κάνει ποδαρικό η νέα χρονιά. Την Πέμπτη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προβλέπονται λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και ασθενείς βροχές στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση. Αρκετή ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές.
Ήλιος με δόντια, καθώς το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει έως 6 στα κεντρικά και βόρεια, 9-11 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα δημιουργηθεί παγετός το πρωί. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σε εντάσεις μέχρι 5 και στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
Την Παρασκευή κατά περιόδους συννεφιά προβλέπεται στα δυτικά, στα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο… και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, θα ξεκινήσει να βρέχει.
Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 6.
Ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Σάββατο 03-01-2026
Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Κυριακή 04-01-2026
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.
Τα έκτακτα μέτρα του δήμου Αθηναίων
Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, με έκτακτα μέτρα από 20:00 της Τρίτης (30/12) και μέχρι νεωτέρας, με σκοπό την προστασία των ευάλωτων πολιτών.
Η ψυχρή εισβολή express, σε λίγες ώρες, φέρνει χειμωνιάτικες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά για απότομη αλλαγή του καιρού και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας, ακόμη και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.
Στο πλαίσιο αυτό, στην Αθήνα, ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334), ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.
Οι ομάδες Street Work του δήμου θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Σε 24ωρη βάση θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr. Αναφορές για σημεία όπου εντοπίζονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων 1595.